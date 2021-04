BEOGRAD PREDNJAČI U VAKCINACIJI: Danas se revakciniše 400.000. Beograđanin! Evo ko je najbolji a ko na začelju u Srbiji (LISTA)

BEOGRAD - U Beogradu je zaključno sa jučerašnjim danom vakcinisano 568.212 lica, što iznosi 40,4 odsto punoletnog stanovništva. Revakcinisano je 399.257 lica, što je 28,4 odsto punoletnog stanovništva, objavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić na svojoj Fejsbuk stranici. – Do sada je u Beogradu za vakcinaciju i revakcinaciju dato 967.469 doza vakcina. Vakcinisano je 69,8 odsto stanovništva našeg grada starosti od 65 do 74 godine. To znači da je na hiljadu građanki i građana Beograda u ovoj populaciji vakcinisano njih 700. U gradskim opštinama Vračar, Stari grad i Savski venac u ovoj populaciji vakcinisano je više od 85 odsto ljudi – navodi se u objavi.

Kako je objavio Vesić, Beograd je najbolji region u Srbiji kada je u pitanju vakcinacija, a prvih osam mesta u procentu vakcinisanih u Srbiji zauzima čak osam beogradskih opština.

U gradskoj opštini Stari grad vakcinisano je 57,97 odsto, u gradskoj opštini Savski venac 55,14 odsto, a u gradskoj opštini Vračar 53,49 punoletnog stanovništva. Slede gradske opštine Novi Beograd (48,91 odsto), gradska opština Rakovica (42,49 odsto), gradska opština Voždovac (41,76 odsto), gradska opština Zvezdara (41,13 odsto), gradska opština Čukarica (40,43 odsto) i gradska opština Zemun, koja je na desetom mestu u Srbiji sa 38,75 odsto vakcinisanog punoletnog stanovništva. U prvih 30 opština u Srbiji nalaze se još gradska opština Palilula sa 35,12 odsto, gradska opština Surčin sa 31,59 odsto i gradska opština Barajevo sa 31,32 odsto punoletnog stanovništva.

Vakcinisano je 46 odsto muškaraca i 54 odsto žena, a prosečna starost vakcinisanih je 58,8 godina. – U našem gradu je od početka masovne imunizacije data 636.781 doza „sinofarm” vakcine, a dato je i 154.729 doza vakcine „fajzer”, 138.114 doza vakcine „sputnjik v” i 60.780 doza vakcine „astra zeneka”. Naš prvi cilj da bude vakcinisano 40 odsto punoletne populacije ostvaren je juče. Čestitam svim građankama i građanima jer ovo je velika pobeda za Beograd. Naš sledeći cilj biće vakcinacija polovine ukupne populacije, a da bismo to postigli biće nam potrebno da se vakciniše još oko 140 hiljada građanki i građana. Nadam se da ćemo ga ostvariti u drugoj polovini maja. Naš glavni cilj je 750 hiljada vakcinisanih građana. Nadam se da ćemo ga ostvariti do kraja juna ove godine. Beograd pobeđuje – navodi se u objavi Gorana Vesića.

(Kurir.rs/Beoinfo/Foto: Ilustracija)