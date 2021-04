DR SERGEJ PANTIĆ IZ HITNE SAVETUJE ZA VASKRS Pažljivo sa isposničke na gurmansku hranu! Pa tek jaja! Da se ne bace, jedu se danima

BEOGRAD - Kad sam ja imao 20-30 godina ništa mi nije smetalo, ni da igram fudbal na Adi na 35-36 stepeni, to mi ništa nije smetalo - kaže dr Sergej Pantić, pomoćnik direktora beogradske Hitne pomoći.

On je jutros u jutarnjem programu rekao da veruje da će za Prvi maj Hitna imati manje posla jer praznik traje pet dana i da mladi ni na ovoj dolazećoj visokoj temperaturi ne bi trebalo da imaju problema jer su zdravi i mladi.

foto: TV Pink Printscreen

On je naveo da najviše problema uvek imaju plućni bolesnici i hipertoničari, a nije samo do temperature nego i do zagađenja i izduvnih gasova, posebno zimi.

- Vaskrs je posebna priča - ima ljudi koji strogo poste 40-dnevni post kada su nekim danima samo na hlebu i vodi... Pa jaja, to se spremi pa da se ne baci jede se danima - kaže dr Pantić upozoravajući da se pažljivo prelazi sa isposničke na gurmansku hranu.

- Svi koji imaju osetljiv stomak i problema sa žučnom kesom, ja bih preporučio umeren prelazak sa isposničke na gurmansku hranu - savetuje dr Pantić.

Hitna pomoć 15 puta intervenisala zbog kovida-19 U Beogradu je u noći između četvrtka i petka Hitna pomoć morala da interveniše 106 puta, od toga 16 puta na javnom mestu, rečeno je Tanjugu u toj službi. "Imali smo mirnu, ili možda bolje rečeno, srednje mirnu noć. Što se tiče intervencija vezanih za kovid-19, bilo ih je 15. Od toga je bilo devet interkliničkih prevoza pacijenata i šest puta smo prevozili obolele od njihovih domova do Infektivne klinike", dodaju u Hitnoj pomoći. NE PROPUSTITE TRAMVAJ SE ZAKUCAO U KUĆU NA DORĆOLU: Klizao se po ulici dok nije udario u zgradu! Vozač prevezen u Urgentni centar FOTO Dogodile su se i tri saobraćajne nesreće, ali, kako naglašavaju, nije bilo teško povređenih. "Dvoje je hospitalizovano sa lakšim povredama, ostali nisu morali da idu u bolnicu", zaključuju iz Hitne pomoći.

Za praznike ljudi zovu Hitnu ali ne kažu da su se prejeli nego da imaju stomačne tegobe.

- Zovu kad imaju jake bolove a ne zato što imaju proliv ali zovu i za to - kaže doktor koji je potom dao odgovor i zašto mnoge od nas ovih dana muče glavobolja i pospanost.

Nije reč samo o temperaturama nego i o promeni atmosferskog pritiska kao i prelazak sa zimske ishrane na prolećnu u kojoj bi trebalo da dominiraju salata, povrće, sve što ima puno vitamina...

foto: TV Pink Printscreen

Potrebno je da se priviknemo i na letnje računanje vremena što nije lako i za šta treba da prođe izvestan period - složili su se u studiju dr Pantić i poznati meteorolog RHMZ Nedeljko Todorović koji su rekli da jedva čekaju ukidanje i prelazak sa zimskog na letnje računanje.

Šta da radi ko ima nizak pritisak? Dr Pantić je jutros u gostovanju uživo naglasio da Hitna najviše barata sa hipertoničarima a da ko ima nizak pritisak pre svega treba da doručkuje. - Ljudi ustanu pa ne doručkuju pa prvo kafa, a ko ne doručkuje pa mu uz to još i padne šećer, pa popijete kafu koja vas malo razbudi ali ne diže pristisak, plus još je diuretik pa još više spusti pritisak - objašnjava dr Sergej dodajući da može kafa da se pije ali prvo i pre svega doručak! - Sve može ali obavezno doručak - kaže dr Pantić dodajući da osim do glavobolje može da dođe i do promene srčanog ritma zbog elektromagnetnog zračenja. - Nema skakanja ujutru iz kreveta nego minut-dva sednete, odmorite, razmislite šta ćete i kako taj dan pa onda ustajete - kaže dr Pantić.

(Kurir.rs/TV Pink/SĐP)