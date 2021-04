PLJAČKAŠICA U AKCIJI! Pogledajte kako je ukrala 8.500 evra u butiku u Beogradu! Ruka joj nije ni zadrhtala, a onda je mirno otišla

Čitalac Kurira tvrdi da je pokraden u jednom od beogradskih tražnih centara i da je ovaj slučaj prijavio policiji.

Naime, kako se može videti na snimku koji je dostavljen našoj redakciji, nepoznata žena potpuno mirno uzela je tuđu toricu i iz nje uzela, kako tvrdi čitalac čiji je identitet poznat redakciji Kurira, 8.500 evra.

- Uzela je torbicu izvadila novac i vratila torbicu na mesto. Slučaj je prijavljen policiji. Želim da naglasim da smo došli iz inostranstva i da je deo tog novca bio namenjen za operaciju žene mog prijatelja - rekao nam je naš čitalac.

Kako je naš čitalac još objasnio, žena mu je uzela novac dok je on bio u kabini butika, a njegovo dete čuvalo torbicu.

- To je uradila dok mi se dete pometilo do torbice par metara - naveo je on.

