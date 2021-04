ZAVRŠENI RADOVI U SKADARLIJI: Goran Vesić objavio srećne vesti, pa najavio nova ulaganja

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić potvrdio je danas da su radovi na rekonstrukciji Skadarske ulice završeni u četvrtak uveče i najavio i nova ulaganja u boemsku četvrt Beograda.

Kako je rekao, preostalo je samo da se na ulazu iz Zetske ulice postave potapajući stubići sa kamerama i dodao da će do tada biti postavljene fizičke prepreke čime će biti sprečen ulazak motornih vozila u Skadarliju, ali to ne važi za dostavna vozila sa posebnim dozvolama.

On je podsetio da je rekonstrukcija rađena u tri faze - prvo je rađen deo od Gospodar Jevremove prema Skadarskoj, a nakon toga plato u Ulici Strahinjića bana, od Francuske do Skadarske, dok je u drugom delu rekonstrukcije obavljen posao od Bulevara despota Stefana do Zetske.

U poslednjem delu rekonstrukcije rađen je deo od Gospodar Jevremove prema Zetskoj ulici i dodao da je kaldrma ponovo postavljena i istakao da informacije koje su se pojavile na društvenim mrežama i internetu, a koje su govorile da je kaldrma u Skadarliji nestabilna, nisu tačne.

- Kaldrma je u Skadarliji postavljena 1967. godine i sada je naravno ponovo tu, u odličnom stanju. Urađena je kompletno nova vodovodna i kanalizaciona mreža, postavljena nova rasveta, a uskoro će biti rekonstruisane i četiri fasade. Kuća Đure Jakšića će takođe biti uređena i čitava ulica će imati novi sjaj - rekao je Vesić.

Dodaje i da je Skadarlija, pored Kalemegdana i Hrama Svetog Save, mesto koje privlači najveći broj turista.

(Kurir.rs)