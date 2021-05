VESIĆ OTKRIO ŠTA JE PREDLOŽIO KRIZNOM ŠTABU: Ljudi koji su odgovorni treba da budu nagrađeni, a Beograđani su se tako i pokazali

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da je vreme da se polako otvaramo i da je zato predložio Kriznom štabu da se ubuduće protivepidemiološke mere određuju regionalno, odnosno da zavise od stepena vakcinacije.

- Beograd je najbolji region u Srbiji i to je zato što se mi bavimo vakcinacijom i što nam je to prioritet. Ljudi koji su odgovorni treba da budu nagrađeni, Beograđani su se pokazali takvima, vakcinisalo se skoro 50 odsto do sada - rekao je Vesić gostujući na TV Hepi.

On je istakao da je Srbija, uz Ameriku, Veliku Britaniju i Izrael jedna od retkih zemalja koja ima dovoljno vakcina i podsetio da su protekla dva dana bili vakcinisani samo zakazani, a da od danas ponovo počinje imunizacija bez zakazivanja.

- Sa jučerašnjim danom u Beogradu je vakcinisano 600.913 građana, odnosno 43,2 odsto ukupne punoletne populacije, a revakcinisano je 453.740, odnosno 32,6 odsto punoletnih - rekao je Vesić.

On je naveo da je u populaciji između 65 i 74 godine vakcinisano 72,78 odsto građana, a da na Vračaru, Starom gradu i Savskom vencu taj procenat premašuje 80 odsto.

- Prosečna starost vakcinisanih je 58,1 godinu, a pre tri nedelje je bila 63 godine, što govori o tome da se sve više vakcinišu mlađi ljudi - rekao je Vesić.

On je ukazao da će 8. maja biti otvoreni zatvoreni delovi ugostiteljskih objekata i najavio da će vakcinacija biti organizovana tamo gde ljudi žive.

- Odlazićemo u kompanije, razgovarati sa direktorima i zakazivati i tamo vakcinaciju, moguća je i grupna vakcinacija, obilazićemo sva naselja i omogućiti ljudima da se vakcinišu tamo gde žive, jer nije lako vakcinisati se ako se na primer bavite poljoprivredom u naselju daleko od centra i ako vam treba mnogo vremena da taj posao obavite - objasnio je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je rekao da nije Beograd jedini koji je dobar u vakcinaciji, već i Novi Sad, Sremska Mitrovica, Užice, Niš i ocenio da nema razloga da takvi gradovi dele sudbinu onih gde nema deset odsto vakcinisanih.

Vesić je precizirao da će do kraja nedelje biti organizovana vakcinacija i u tržnom centru "Ušće".

On je podsetio da će ove godine biti održani i Fest, Bir fest, Bitef, Sajam knjiga i druge manifestacije, uz poštovanje mera koje budu u tom trenutku na snazi.

- Festivali su duh Beograda, hoteli će biti puni, a to onda znači posao za sve, jer će raditi taksisti, restorani, pokrenuće se ceo lanac i ljudi će imati posao - naglasio je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)