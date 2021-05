PRVU DOZU VAKCINE STE PRIMILI U TRŽNOM CENTRU, A GDE ĆETE DRUGU: Evo gde će se revakcinisati građani koji nisu iz Beograda

Veliko interesovanje vlada za vakcinaciju u Ušću, a zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić otkrio je koji će još tržni centri biti otvoreni u narednom periodu, kao i gde će ljudi koji se odluče da se na ovaj dobiju prvu dozu, moći da odu na revakcinu.

- Tržni centri su se pokazali kao pravi dobitak. Mi smo pre nedelje promenili način pristupa vakcinacije. Do sada su se pretežno vakcinisali u zdravstvenim ustanovama. Želeli smo da punktove za vakcinaciju dovedemo tamo gde ljudi najčešće idu i gde provode vreme. Mi se trudimo da u tržnim centrima motivišemo građane. Ne radi to samo Srbija, čuo sam svakakve priče. I u Nemačkoj i u nekim drugim zemlama traže način da nagrade građane - rekao je Vesić.

foto: Beoinfo/Predrag Mitić

Dodaje i da mnogi pitaju za drugu dozu vakcine.

- Mnogi su me pitali kako i gde će moći da prime drugu dozu. Revakcina izgleda tako da, gde god da primite vakcinu, da ćete da dobijete poziv da primite revakcinu u mestu gde vam je mesto prebivališta. Ako je neko došao u tržni centar iz Leskovca, na vakcinu, on će dobiti poziv da u Leskovcu odradi revakcinaciju - istakao je Vesić.

On je najavio da će u Beogradu biti otvorena još dva, možda i tri punkta za vakcinaciju. U planu su Beograd na vodi, tržni centar u Rajićevoj, kao i u "Beo šoping centru", kao i da će ta mreža lagano biti proširena.

- Ljudi moraju da razumeju da će od stepena vakcinacije zavisiti povratak ljudi u normalu. Da bi se to dogodilo potrebno je da se sve veći broj ljudi vakciniše - rekao jeVesić.

Podsetimo, direktor punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu Zoran Bekić izjavio je da je u prethodna tri dana u Tržnom centru Ušće vakcinisano 2.250 građana, dok je na sajmu vakcinu protiv koronavirusa u istom periodu primilo 3.250 ljudi.

Bekić je izjavio da su i danas otvoreni svi punkovi za "slobodnu vakcinaciju", odnosno bez zakazivanja, i to na sajmu od 8.00 do 16.00, Tržnom centru Ušće od 10.00 do 20.00 i u svim domovima zdravlja u Beogradu od 9 do 19 sati.

On je rekao da je, prema poslednjim podacima, u Srbiji vakcinu protiv koronavirusa primilo 36 odsto punoletnih građana, dok je 28 posto i revakcinisano, dok je u Beogradu prvu dozu vakcine primilo 45 odsto građana, a 35 odsto i drugu dozu.

(Kurir.rs/Mondo)