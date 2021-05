DANAS STIŽE U VAŠ KOMŠILUK! Mobilni autobus za vakcinaciju danas u Grockoj, evo dokad radi

BEOGRAD - Autobus adaptiran u mobilni punkt za vakcinaciju danas se nalazi u opštini Grocka gde će svi koji žele da prime vakcinu protiv korona virusa to moći da učine do 15 sati.

U autobusu postavljenom u Gročanskoj čarsiji, kod spomenika "Gročanka", građanima su na raspolaganju Sinofarm i Fajzer vakcine.

"Naš autobus za vakcinaciju nastavlja putovanje po prigradskim opštinama i danas se nalazi u opštini Grocka na čijoj teritoriji je do sada vakcinisano 21.146 osoba, a revakcinisano 17.081. Ako tome dodamo 4.000 do 5.000 onih koji su vakcinisani na Beogradskom sajmu, procenjuje se da je vakcinisano više od 25.000, možda i 26.000 građana Grocke", rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Precizirao je da je, zaključno sa jučerašnjim danom, na teritoriji grada Beograda vakcinisano je 635.448 osoba što što iznosi 45,7 odsto punoletne populacije, a revakcinisano 504.610 odnosno 36,3 odsto punoletne populacije.

Naveo je da je potrebno da se vakciniše još 59.790 osoba kako bi se stiglo do brojke od 50 odsto vakcinisanih i dodao da, kada budemo stigli do te brojke, to znači da će svaki drugi građanin Beograda biti vakcinisan.

"To je velika pobeda Beograda, a da bismo u tome uspeli moramo da građanima omogućimo da se imunizuju tamo gde žive, dolaze i rade. Ovaj autobus je upravo prilika da ljudi koji su u centru Grocke, tuda šetaju ili odlaze na posao mogu da se vakcinišu i da posle toga nastave da rade svoje redovne aktivnosti", naveo je Vesić.

foto: Printscreen/Facebook/Goran Vesić

Najavio da će autobus adaptiran u mobilni punkt za vakcinaciju sutra biti u Velikom Mokrom Lugu, a tokom vikenda na Zemunskom keju i Sava promenadi.

Vesić je rekao da će se u saradnji sa Privrednom komorom Srbije pojačati aktivnosti na vakcinaciji u državnim organima i privrednim društvima.

To, dodao je, znači da će biti organizovana vakcinacija u samim kompanijama, što će omogućiti da se veći broj ljudi vakciniše.

"Malo nam nedostaje da dođemo do 50 odsto vakcinisanih, a nakon toga do našeg konačnog cilja od 750.000 vakcinisanih što bi značilo da je Beograd bezbedan i da možemo da se vratimo normalnom životu, a pošto to želimo, vakcinacija je jedini put, drugog rešenja nema", istakao je Vesić.

Pozvao je sve građane Beograda da se vakcinišu i podsetio da to mogu učiniti u svakom domu zdravlja, tržnom centru "Ušće", Beogradskom sajmu, Belekspocentru, a danas i autobusu za vakcinaciju u centru Grocke.

"To je najlakši, najjednostavniji i najjeftiniji put da se sačuvaju ljudski životi", dodao je Vesić.

Predsednik opštine Grocka Dragan Pantelić rekao je da se od početka imunizacije protiv korona virusa trude da svaki stanovnik te opštine bude vakcinisan.

"Ovaj autobus sadrži sve što je potrebno za vakcinaciju i ovim putem pozivam sve građane sa teritorije opštine Grocka koji danas dođu do Gročanske čarsije da prošetaju ili kupe nešto, odvoje nekoliko minuta da se vakcinišu i na taj način zaštite sebe i druge", rekao je Pantelić.

(Kurir.rs/Tanjug)