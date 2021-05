PRIJAVLJIVANJE SAMO ELEKTRONSKIM PUTEM: Još 2 dana do kraja konkursa za beogradske vrtiće

Konkurs za mesto u beogradskim vrtićima završava se u petak 14. maja u 15.30 časova, saopšteno je iz Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu.

"To je vreme kada se pravi presek pristiglih zahteva za oko 14.000 slobodnih mesta ove godine, a nakon toga upisne komisije predškolskih ustanova čeka veliki posao rangiranja i formiranja preliminarne liste koja će biti objavljena 7. juna", rekao je Slavko Gak, gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu.

On je objasnio da nakon objavljivanja preliminarne liste roditelji imaju pravo žalbe koje će upisne komisije razmatrati do kraja juna, nakon čega će biti objavljene i konačne liste upisane dece za ovu godinu.

Gak je podsetio da je ovo druga godina kako se u Beogradu konkurs sprovodi isključivo elektronski, putem eUprave, te je zbog toga konkurs produžen na gotovo 45 dana.

"To je dovoljno vremena kako bi oni koji se ne snalaze sa elektronskim podnošenjem zahteva zatražili pomoć. Nismo imali puno takvih slučajeva, a Sekretarijat je sve vreme bio na raspolaganju i sve protiče bez problema", rekao je Gak.

Kako je istakao, do sada je stigao otprilike isti broj zahteva kao i prošle godine, oko 20.000. Ove godine, kako je podsetio, ponuđeno je oko 1.250 mesta više u odnosu na prošlogodišnji konkurs, a tokom leta Sekretarijat će svim ustanovama koje to zatraže i u kojima je to izvodljivo odobravati i dodatnih 20 odsto proširenja kapaciteta.

(Kurir.rs)