VESIĆ SEO DA SE ODMORI: Pokazao nove klupe na Savskom trgu kod omiljenog spomenika (FOTO)

Počelo je postavljanje klupa na Savskom trgu koje će trajati do kraja meseca.

"Postavljamo četiri vrste 85 različitih klupa. 35 belih klupa od veštačkog mermera autorsko su delo srpskog vajara Bojana Krstića. Savski trg će biti prvi beogrdski trg koji će imati klupe na kojima će moći da se leži, odmara ili čita knjiga. Tu vrstu mobilijara imaju samo veliki trgovi i parkovi u najvećim svetskim metropolama", napisao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Najavio je i da će biti zasađeno još 50 stabala.

"I da podsetim one zlonamerne. Na Savskom trgu je do sada zasađeno 196 novih stabala. Kada bude porušena stara kanalizaciona crpna stanica i kada bude spojena Savska sa Nemanjinom biće zasađeno još 50 stabala. 250 novih stabala na novom trgu koji su do pre samo nekoliko godina zvali štajga", dodao je Vesić.

(Kurir.rs)