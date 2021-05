SPREMITE ZALIHE: Ovi delovi Zvezdare, Voždovca i Novog Beograda u sredu bez vode od ujutru do 18 sati

BEOGRAD - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Zvezdari, Novom Beogradu i Voždovcu, pojedini građani u tim opštinama sutra neće imati vodu.

Na opštini Zvezdara, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Bulevar kralja Aleksandra (od Jedrenske do Pećske), Jedrenska (od Bulevara kralja Aleksandra do Djevđelijske) i Djevđelijska (od Jedrenske do Živka Karabiberovića), navodi se na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Istog dana, takođe na opštini Zvezdara, od osam do 18 sati vodu neće imati potrošači u Bregalničkoj ulici, od Vojislava Ilića do Svetomira Nikolajevića.

Na opštini Voždovac, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Vojvode Stepe, parna strana (od Nikšićke do Kapetana Zavišića), Bulevar oslobođenja (od Bose Milićević do Kapetana Zavišića), Bose Milićević, Mite Cenića, Nikšićka (od Vojvode Stepe do Jove Ilića) i Bilećka (od Bose Milićević do Kapetana Zavišića).

Na Novom Beogradu, od 8.00 do 16.00 sati bez vode će ostati potrošači u Bulevaru Milutina Milankovića (brojevi 86a, 88 i 92) i u Ulici španskih boraca broj 69.

Dodaje se da su za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene auto-cisterne, a na potošače apeluje da pripreme neophodnu zalihu za piće i osnovne potrebe.

(Kurir.rs/Tanjug)