POŠTO JAGODE, A TREŠNJE? Čim se spusti cena skače prodaja, a ovako ljudi samo prolaze pored tezge i komentarišu

BEOGRAD - Na pijaci Zeleni venac značajano su opale cena jagoda i trešanja u odnosu na prethodnu nedelju.

Pre desetak dana kilogram jagoda koštao je 500 dinara, a sada je 300 dinara, dok je cena kilograma trešanja sa 4.300 dinara pala na oko 1.000 dinara.

Prodavci kažu da su cene voća i povrća ostale iste u poređenju sa proteklom godinom, ali da su na početku sezone bile više, jer je voće dolazilo iz uvoza ili iz plastenika.

Gorica Marković kaže da su prodavci počeli da spuštaju cenu i da se već od sutra može očekivati da jagode koštaju 250 dinara po kilogramu.

"Čim se spusti cena skače prodaja, a ovako ljudi samo prolaze pored tezge i komentarišu kako je skupo", kaže Marković.

Kada je u pitanju povrće, krompir je 200 dinara, paradajz 160, krastavac 130, paprika 250 dinara po kilogramu.

"Cene se ne razlikuju u odnosu na prošlu godinu, to je neka normalna cena, ljudi imaju manje para pa manje i kupuju. Najskuplja je uvozna crvena paprika, 400 dinara kilogram, ali ni to nije skupo, to je cena od pre", kaže Snežana Petrović koja na svojoj tezgi prodaje sezonsko voće i povrće.

