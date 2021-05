IZGRADNJA BOLNICE DEDINJE 2 U ZAVRŠNOJ FAZI: Radovi će biti završeni do sredine jula

Radovi na izgradnji Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje 2" u završnoj su fazi i očekuje se da će bolnica građevinski biti gotova sredinom jula, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

"To znači da ćemo tada moći da počnemo da unosimo opremu, koja je u nabavci. Da li će bolnica proraditi odmah sredinom jula ne znam, ali što se tiče same izgradnje, građevinski će objekat biti završen do sredine jula", rekao je Vesić.

Podsetio je da se kod nove bolnice radi i parking koji će, kako je dodao, imati oko 300 parking mesta.

"Beograd će dobiti još jednu modernu bolnicu i to je zaista sjajno. Izgrađena je kovid bolnica u Batajnici, u toku su radovi na Kliničkom centru Srbije i Klinici za infektivne i tropske bolesti, radimo "Dedinje 2", a počinjemo da radimo i "Tiršovu 2", naveo je Vesić i dodao da se nikada u istoriji Beograda u isto vreme nije radilo toliko bolnica.

Kamen temeljac za "Dedinje 2" položen je u junu 2019. godine, a kada radovi budu završeni bolnica će biti opremljena najmodernijom medicinskom opremom.

(Kurir.rs/Tanjug)