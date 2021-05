NAJVEĆI ŠMEKER STAROG BEOGRADA OBJASNO KAKO SE PONAŠA U KAFANI: Danas je sve drugačije, maniri su se promenili

Priča o Margariti sa Save, jednom od poslednjih boema i nosiocu starog duha Beograda i kafa bila je inspiracija mnogima. Između ostalog i velikom šmekeru i boemu velikog srca, Đorđu Kortini.

U "Pulsu Srbije" on je govorio o šmeku starog Beograda i kafanskom živtu koji je bio popularan širom Jugoslavije.

- Sarajevo je bilo najspecifičniji grad u staroj Jugi zbog te specifične mešavine kultura. Tek kasnije kada se Beograd malo "posarajlio" dobio je neku dušu - kaže Đorđe i dodaje da je danas sve drugačije.

- Beograd je nekad imao više duha nego sad, ovo vreme je sve promenilo. Promenila su se pravila ponašanja u kafani, sad Beograd ima restorane, kafane i kafiće više nego Njujork. Imamo na divnim pozicijama kafane, a nekada to nije bilo slučaj. Nekada je bilo to samo u dve tri kafane po obodima grada, a ako bismo hteli da slušamo romsku muziku, recimo, morali bismo da idemo do Novog Sada - kaže Đorđe.

I kafanski maniri u mnogome su se promenili.

- Danas ljudi idu u kafane gde je muzika ozvučena i glasna. Tamburaška muzika se svira za stolom, da se ne smeta nikome ko je udaljen. Sve što se dešava mora da se desi za tim stolom - navodi Đorđe.

Kako nekada nisu bile društvene mreže gde bi se šmekeri prikazivali, kao danas, a Đorđe ističe da mu je drago što je formiran u vremenu kada je sve bilo drugačije.

- Mi nismo imali društvene mreže, svi smo se znali, sve smo lepe devojke znali po imenu. Drugačije je vreme. Danas je ogromna ponuda svega i ja sam srećan što sam proživeo taj period kada je lakše moglo da se istakne - navodi jedan od najvećih šmekera Beograda.

