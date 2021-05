BRAVO ZA BEOGRAĐANE! Vesić: Najkasnije sutra, a možda i danas prelazimo prag od 50 odsto vakcinisanih

Beogradu nedostaje 5.565 vakcinisanih kako bi tačno polovina punoletnog stanovništva našeg grada bila imunizovana i zaštićena.

- Očekujem da se to dogodi najkasnije sutra, a možda i danas - rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić gostujući na jutarnjem programu Studija B.

- Zaključno sa jučerašnjim danom u Beogradu je vakcinisano 690.157 lica, što iznosi 49,6 odsto ukupne punoletne populacije. Revakcinisano je 580.892 lica, što iznosi 41,7 odsto ukupne punoletne populacije. U populaciji između 65 i 74 godine vakcinisano je 79.01 odsto ljudi – rekao je Vesić.

On je objasnio da je u našem gradu od početka masovne imunizacije dato je 1.271.049 doza vakcina.

Vesić je poručio da nedostaje još samo malo bi Beograđani uspeli i postigli cilj.

- Čim Beograd pređe pedeset odsto vakcinisanih mi ćemo tražiti produženje radnog vremena za ugostitelje do ponoći, a najverovatnije do 01 sat kao i da se u Beogradu organizuju koncerti, svadbe i druga javna okupljanja. Beograđanke i Beograđani su to zaslužili - rekao je Vesić.

(Kurir.rs/Beoinfo)