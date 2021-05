PRESTONICA PREDNJAČI U IMUNIZACIJI: U Beogradu uskoro svadbe i koncerti!

U Beogradu je zaštićena polovina punoletnog stanovništva. Nedostaje još samo malo, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić, kako bi Beograđani postigli cilj. Ovo praktično znači da bi uskoro u prestonici ponovo mogli da organizujemo svadbe, koncerte i druga javna okupljanja!

- Čim Beograd pređe 50 odsto vakcinisanih mi ćemo tražiti produženje radnog vremena za ugostitelje do ponoći, a najverovatnije do jedan sat. Tražićemo i da se u Beogradu organizuju koncerti, svadbe i druga javna okupljanja. Beograđanke i Beograđani su to zaslužili - rekao je juče Vesić za Studio B.

Beograd je veoma blizu života koji je bio pre korone, rekao je i gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić za RTS.

- Ključna poruka je da dobro napredujemo, da smo vrlo blizu te brojke koja nam je važna, a to je da dovoljan broj ljudi bude vakcinisan - rekao je Radojičić i dodao da se već pripremaju sportski događaji, te da će Beograd biti domaćin velikog vaterpolo finalnog turnira Lige šampiona:

- Nadam se i održavanju Beogradskog maratona, a počinju i koncerti, što su sve naznake da se život polako vraća u normalne tokove. Moram, međutim, još jednom da naglasim, da nije vreme za preteranu radost i potpuno opuštanje. Nadam se da će leto biti mnogo bolje nego prethodni period, ali i dalje moramo biti oprezni - rekao je.

