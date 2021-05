PLANULI! PRODAT 3.000. STAN U BEOGRADU NA VODI: Evo koliko iznosi mesečna rata kredita za jednosoban stan

BEOGRAD - Na ekskluzivnoj lokaciji "Beograd na vodi" prodat je trihiljaditi stan. Vreme za koje se prodaju najmanji stanovi meri se minutima.

U početku su kupovani za izdavanje, sad to, međutim, više nije slučaj. Investitori tvrde da cene kvadratnog metra u "Beogradu na vodi" nisu više od konkurentskih u centru grada. Do sada su završene četiri stambene zgrade, do kraja godine biće još toliko i useljeno 1.700 stanova.

Izgrađeno je oko šest kilometara saobraćajnica, u planu je još osam kilometara. Na promenadi su uređeni prostori za šetnju, rekreaciju, parkići za decu... "Zaista nastojimo da napravimo jedno prirodno lepo okruženje za ljude koji tu žive, da smestimo što više raznovrsnih sadržaja kao što su vrtići, radimo na tome da dovedemo škole, da dovedemo bolnice, restorane, naravno, i sve one sadržaje koji treba i koji su neophodni svim životnim dobima", navode iz Beograda na vodi.

foto: Shutterstock

U petak je prodat trihiljaditi stan. Cene, kako kažu, nisu više nego na drugim atraktivnim lokacija u gradu.

Na primer u 'Beogradu na vodi' jednosoban stan možete da kupite za nekih 499 evra mesečne rate. Imamo i kredite za dijasporu, to je jako važno da napomenem, sa obzirom na to da je interesovanje naših ljudi koji žive u inostranstvu veliko", navode iz Beograda na vodi.

Kula je u građevinsko-arhitektonskom smislu najzahtevniji projekat. Dostigla je visinu od 168 metara i zvanično je najviša zgrada u regionu. U njoj će biti stambeno-hotelski kompleks poznatog svetskog lanca, a na 41. spratu vidikovac. Na 11 gradilišta "Beograda na vodi" trenutno je angažovano više od 2.000 radnika.

foto: Shutterstock

"Galerija šoping mol je kreirao nekih 2.200 radnih mesta, do kraja godine taj broj će porasti na 3.000. Samo u hotelskom segmentu to su četiri hotela koja će biti operativna u 'Beogradu na vodi', biće zaposleno preko 500 ljudi, tako da ja mislim da 'Beograd na vodi' sasvim sigurno daje svoj mali, ali značajan doprinos srpskoj ekonomiji", navodi Zorana Burlić. U sve što je do sada izrađeno i za radove planirane do kraja godine uloženo je ukupno 1,2 milijardu evra.

(Kurir.rs/RTS/Jelena Popović)