GORDANA ZABRINUTA ZA VETRUŠKINE BEBE: Prvoizlegli se gura da on bude taj, ostali posustaju, a najslabiji je zaspao (VIDEO)

BEOGRAD - Naša drugarica mama Vetruška hrani svoje ptiće i po 7-8 minuta. Otkida im delove mesa miša i maše im pred kljunovima, ne bi li ih navela da kidaju meso, napisala je Gordana na Fejsbuk grupi Divlji Beograd.

- Tu se sad već vidi razlika među ptićima. Jedan, verovatno prvoizlegli, se gura da on bude taj koji dobija komade mesa. Njegova glava je uvek podignuta, kljun raširen. Ostali posustaju, a jedan se izdvojio kao najslabiji među njima. On je prvi zaspao. Malo se brinem za njega. Dok je on spavao, ostala tri ptića su još 2 minuta držala glave uzdignute i gazila preko njega. Priroda je surova i u njoj nema mesta za slabe jedinke. Peti ptić se još nije izlegao - napisala je Gordana.

(Kurir.rs/Facebook Divlji Beograd)