VELIKI USPEH BEOGRAĐANA: Danas više od 700.000 vakcinisanih i 600.000 revakcinisanih

U Beogradu je zaključno sa jučerašnjim danom vakcinisano 50,2 odsto ukupnog punoletnog stanovništva, odnosno 698.594 ljudi, a revakcinisano 43 odsto ukupnog punoletnog stanovništva, odnosno 598.773 građana, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

- Ovo je veliki uspeh građana i građanki Beograda. Čestitam im na tome. Danas ćemo u Beogradu imati više od 700.000 vakcinisanih i 600.000 revakcinisanih i to je velika pobeda svih nas - rekao je zamenik gradonačelnika Beograda.

On je rekao da je u „devet beogradskih opština od ukupno 17 vakcinisano više od polovine stanovnika”.

- Radi se o Starom Gradu sa skoro 70 odsto, Savskom Vencu sa oko 68 odsto, Vračaru gde je vakcinisano oko 65 odsto, zatim Rakovici, Novom Beogradu, Voždovcu, Čukarici, Zemunu i Paliluli. Od preostalih osam opština najslabiji procenat vakcinacije je u Obrenovcu i Lazarevcu, ali čak i u tim opštinama nije ispod 35 odsto ukupnog punoletnog stanovništva - kazao je Vesić.

U Beogradu je dato 1.297.367 doza vakcina.

Vesić je rekao da će u ime grada Beograda već sutra pisati Kriznom štabu i tražiti da se na teritoriji grada Beograda dozvoli rad ugostiteljskih objekata do jedan sat po ponoći.

- U Beogradu je juče bilo 50 zaraženih od 274 koliko ih je bilo u Srbiji. To je oko 18 odsto, a mi u stanovništvu Srbije učestvujemo sa 25 odsto. To je posledica imunizacije koja se u Beogradu najbolje odvija. Prema tome, kada u gradu kakav je Beograd imate 50 zaraženih stvarno nema smisla da kafići i restorani rade samo do 22 sata. Nadamo se da će većina gradova u Srbiji do 21. juna preći prag od 50 odsto. Beograd je već to učinio. Brzo će Novi Sad, Niš, Kragujevac, Užice, Sremska Mitrovica. Nema razloga da Beograd i sredine koje budu imale više od 50 odsto vakcinisanih 21. juna ne budu otvoreni za koncerte, svadbe, kongrese, festivale uz poštovanje protokola i svih epidemioloških mera. Beograđanke i Beograđani zaslužuju da budu nagrađeni jer su bili najbolji kada je vakcinacija u pitanju. Oni su to zaslužili, a ja sam tu da u njihovo ime to tražim - rekao je Vesić.

(Kurir.rs/Novosti/TV Pink)