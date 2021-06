ALEKSA PRIMETIO NEŠTO VRLO ČUDNO: Beogradske bubamare izgledaju mu drugačije nego pre, evo šta im fali (FOTO)

BEOGRAD - Aleksa iz Beograda, član Fejsbuk grupe Divlji Beograd, primetio je nešto vrlo čudno i u grupi od znalaca zatražio naučni odgovor.

Doduše, više ih je bilo šaljivih ali mnogi su pokušali da odgonetnu ovu "anomaliju".

foto: Facebook Printscreen/Divlji Beograd

Dragi članovi grupe, da li neko zna zašto u poslednje vreme bubamare u Beogradu nemaju tufne?, upitao je Aleksa.

Većina je tvrdila da to više nisu one naše stare domaće bubamare već prevashodno "uvozne" i to iz Azije.

foto: Facebook Printscreen/Divlji Beograd

Međutim, jedna Boženka dala je odgovor i napisala sledeće: Naprosto, ima mnogo vrsta bubamara, u Srbiji oko 70. Na sve to, vrsta Harmonia axyridis može da ima preko 80 vrsta šara...

(Kurir.rs/Facebook Divlji Beograd)