KAFIĆI RADILI DO PONOĆI, ŠTA SE NOĆAS DOGAĐALO: Komunalna kaže da je bila popustljiva! Sad kreću na pijace i divlje taksiste

BEOGRAD - Ugostitelji su protekle noći radili do ponoći, i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, trafike non-stop, a noćni javni prevoz putnika ponovo je upostavljen na teritoriji grada Beograda.

"Noć je protekla mirno sa stanovišta komunalnog reda", rekao je za RTS sekretar Sekretarijata za poslove komunalne milicije Ivan Divac i istakao da noćas nije napisana nijedna kazna.

On je dodao da, zbog poboljšanja epidemijske situacije, komunalna milicija može da bude manje represivna, a da više upozorava. To znači, kako je objasnio, da u slučaju blažeg prekršaja lokal neće biti automatski zatvoren.

"Mi smo popustljiviji, a to je zbog bolje epidemijske situacije", naveo je Divac i pozvao građane, posebno mlade, da se vakcinišu.

Divac je rekaso i da je noćas na terenu bilo deset patrola, zajedno sa inspekcijom. On je naglasio da će u narednim danima da "krenu i sa ostalim aktivnostima" Komunalne milicije.

"Zbog poboljšanja epidemiološke situacijie, vraćamo se i starim aktivnostima - obilazak pijaca, kontrola divljeg taksi prevoza, a uskoro ćemo dobiti i čamac, pa ćemo krenuti da kontrolišemo splavove", objasnio je on.

Rekao je da je i dalje mali broj komunalnih milicajaca i da bi za Beograd bilo potrebno minimum 1.000. "Trenutno u Beogradu ima 320 milicajaca, a u septembru bismo trebali da imamo dodatno 150 ljudi", kazao je on.

Krizni štab doneo je nove mere popuštanja pa tako ugostiteljski objekti mogu da rade do ponoći svakog dana i u otvorenom i u zatvorenom prostoru, poslednja bioskopska projekcija može da bude do 23 sata i do tada mogu da rade i blagajne, trafike i kiosci mogu da rade od 00 do 24 sata.

(Kurir.rs/Tanjug/Beta)