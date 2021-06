Prodat 3000. stan u Belgrade Waterfront-u

Svedoci smo vremena u kom se Beograd svakim danom menja. Smešten uz desnu obalu Save, Belgrade Waterfront je projekat koji oplemenjuje našu prestonicu bogatim sadržajima, bujnim zelenilom Savskog parka, impozantnim Savskim trgom, Sava Promenadom koja je postala omiljeno gradsko šetalište, ali i stanovima najvišeg kvaliteta gradnje.

Prema podacima sa tržišta nekretnina, cena kvadratnog metra u stanovima Belgrade Waterfront-a vrlo je konkurentna drugim stambenim projektima u gradu, a uz kredite za kupovinu stana u ranoj fazi izgradnje posebno kreirane baš za Belgrade Waterfront, čini se da stan iz snova nikada nije bio bliži.

Prepoznavši ove i mnoge druge pogodnosti koje pruža život u Belgrade Waterfront-u, Nada Nenadić je postala ponosna vlasnica 3000. prodatog stana u najsavremenijoj gradskoj četvrti. Njen izbor bila je stambena zgrada BW Sole u okviru Park distrikta.

„Dugo sam živela u inostranstvu, putovala sam po svetu, ali uvek sam želela da jedna ovakva stambena četvrt i ovako lep, uređen ambijent postoje u mom gradu, mom Beogradu”, započinje ona. Ističe da je oduševljena što je baš ovde pronašla onaj kvalitet stanovanja kakav je ranije viđala po svetskim metropolama, a po znatno nižoj ceni, i uz pogodnosti koje će joj omogućiti da neguje isti životni stil kao u inostranstvu – profesionalno održavanje zgrada, recepciju i dodatne usluge koje su stanarima na raspolaganju.

„U Beograd sam se vratila zbog zbog velike ljubavi prema njemu. Kada se spoje ta ljubav i kvalitet života koji nudi Belgrade Waterfront, izbor je bio jasan”, objašnjava gospođa Nada, dodajući da blizina reke, šetalište, biciklističke staze, brojni restorani i kafići daju Belgrade Waterfront-u kvalitet više u odnosu na druge destinacije.

Smeštena u srcu Park distrikta Belgrade Waterfront-a, BW Sole nudi najbolje od savremenog gradskog života, kao mesto susreta životnog stila, kvalitetne gradnje i prvoklasne lokacije. Kupujući, kako se ispostavilo, jubilarni 3000. stan, gospođa Nada je već imala na umu kako će izgledati njen idealan dan:

„Veliki sam ljubitelj vode, a bogatstvo Beograda je upravo u njegovim rekama. Jako mi je bitna prva kafa, a sad ću je piti s pogledom na reku. Takođe, radujem se što će mi prijatelji biti komšije u novoj zgradi i što ćemo zajedno moći da šetamo Sava Promenadom, ispijamo kafu u obližnjim kafićima i uživamo u kupovini u Galeriji, jer, kao i svaka žena, volim šoping. I sve to se nalazi u neposrednoj blizini našeg doma”.

Kaže da se useljenju raduje ne samo ona, već i cela porodica:

„Mnogo će mi značiti što ima mnogo zelenila i puno sadržaja za decu. Moja deca su sada već odrasla i uskoro možda mogu da očekujem i prvo unuče. Žao mi je što stan nisam kupila ranije kada je počela izgradnja ovog predivnog, svetskog centra, ali bolje ikad nego nikad!”, zaključuje ona.

U Belgrade Waterfront-u do sada je useljeno više od 870 stanova, a do kraja ove godine stanari će se useliti u još četiri nove zgrade. U izgradnji je 11 zgrada, a zahvaljujući stambenim kreditima ekskluzivno napravljenim za Belgrade Waterfront-u, moguće je uzeti pozajmicu banke za stan u ranoj fazi izgradnje i to po mesečnoj rati već od 499 evra.

