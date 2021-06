VESIĆ ZADOVOLJAN: Popuštanje mera u Beogradu već od večeras

BEOGRAD - Gradski štab za vanredne situacije zasedaće danas oko 15 sati, pošto nove uredbe Vlade Srbije budu objavljene u Službenom glasniku, i doneće odluke koje predviđaju popuštanje mera u Beogradu već od večeras, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

"Odluka Gradskog štaba stupa na snagu odmah tako da od večeras ugostiteljski objekti koji se nalaze u stambenim objektima mogu da rade do ponoći radnimdanom i do jedan sat posle ponoći vikendom, kako je bilo i pre epidemije. Ugostiteljski objekti koji se nalaze van stambenih zgrada mogu da rade bez ograničenja na otvorenom, do jedan sat posle ponoći u zatvorenom prostoru. Emitovanje muzike dozvoljeno je do jedan sat posle ponoći", rekao je Vesić za TV Pink.

On je najavio da će biti dozvoljeno okupljanje do 500 osoba na otvorenom i da će biti moguće je organizovati mature, svadbe, nastavu u prirodi i ekskurzije, uz poštovanje mera koje je propisao Gradski zavod za javno zdravlje, saopštava Beoinfo.

Trgovinske radnje u Beogradu od večeras mogu da rade 24 sata, a dozvoljeno je i prisustvo publike na sportskim utakmicama tako da u zatvorenom prostoru bude popunjeno 30 odsto kapaciteta, a na otvorenom 50 odsto. Dozvoljeno je okupljanje do 500 osoba na zatvorenom prostoru, što znači da je moguće organizovati kongrese i seminare za toliko ljudi, rekao je Vesić.

On je rekao da je festivale moguće organizovati uz posebno odobrenje Kriznog štaba koji će procenjivati koje mere su preduzete kako bi se učesnici zaštitili od virusa.

"To znači da je moguće organizovati i Egzit, Bir fest, Lav fest i Arsenal, kao i mnoge druge festivale uz odobrenje Kriznog štaba. Dovoljno je da festivali poštuju protokole koje je nedavno propisao Gradski zavod za javno zdravlje - rekao je Vesić i dodao da će Beograd ovog leta „živeti punim plućima”.

Naglasio je da su Beograđanke i Beograđani najbolji u vakcinaciji u Srbiji jer kod nas je imunizovano više od 725.000 lica.

"U narednih desetak dana imaćemo 700.000 revakcinisanih. Zato je Beograd zaslužio da živi punim plućima. Samo na Tašmajdanu čeka nas 16 koncerata, BELEF sa 46 pozorišnih predstava, 50 koncerata na trgovima i ulicama i više od 75 programa za decu. Čekaju nas i Bir fest i Mjuzik vik festival a na jesen BEMUS, BITEF, Sajam knjiga i Džez festival. Beograd je pobedio i sada slavi život", poručio je Vesić.

On je rekao da je zaključno sa jučerašnjim danom prvu dozu vakcine primilo 726.057 lica što iznosi 52,2 odsto punoletnog stanovništva dok je revakcinisano 664.325 ljudi što iznosi 47,7 odsto.

"Očekujem da u narednih desetak dana u Beogradu bude revakcinisano 700.000 ljudi što je više od 50 odsto stanovništva kao što se nadam da ćemo do kraja juna imati 750.000 vakcinisanih što je bio cilj Beograda koji smo proglasili na početku imunizacije u januaru. Vakcinacija je velika pobeda Beograđanki i Beograđana. Da nije bilo vakcinacije danas ne bismo imali skoro potpuno da ukinemo mere", rekao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)