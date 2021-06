STANJE KAO PRE KORONE: Ovo su pravila za ugostitelje, prekršioci plaćaju paprene kazne, a KOMUNALNA MILICIJA i INSPEKCIJE vrebaju

Stabilnija epidemiološka situacija od juče je u Srbiji donela nove "relaksiranije" mere.

Popuštanje mera odnosi se na ugostiteljske objekte, maloprodajne radnje, sportske događaje, proslave, maturske svečanosti.

Ugostiteljski objekti na otvorenom od juče mogu da rade bez zabrana, a u zatvorenom do jedan čas iza ponoći, uz poštovanje svih protivepidemioloških mera. U lokalima smeštenim u stambenim četvrtima, radnim danima radno vreme je do ponoći, vikendom do jedan posle ponoći. Dozvoljena je i muzika u tim objektima, s tim što se u onim lokalima u stambenom okruženju gasi u 23 sata.

Darko Dujović iz Komunalne milicije Beograda kaže da to što su mere olabavljene, ne znači da svako može da radi šta hoće.

"Maltene smo se vratili na stanje koje je bilo pre korone. Apelujem na sve ugostitelje da se pridržavaju pravila, da poštuju sugrađane koji žive i rade, a za one koji prekrše mere, nepoštovanje muzičkih sadržaja u vreme kada je to dozvoljeno iznosi 150.000 dinara, plus 25.000 kada je pravno lice, a 75.000 za preduzetnike. Za buku je kazna 150.000 plus 25.000 za odgovorno lice, a za prekoračenje radnog vremena kaznu izriče Turistička inspekcija Grada Beograda po Zakonu o turizmu", rekao je Dujović.

