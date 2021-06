HEROJI STAROG GRADA: Evo ko su volonteri koji nesebično pomažu sugrađanima!

Volonterski servis Gradske opštine Stari grad nastao je 2011. godine sa ciljem da pruži podršku i konkretnu pomoć stanovnicima sa njihove teritorije. Njihov svakodnevni rad usmeren je na sprečavanje i smanjenje dalje društvene marginalizacije i izolacije najugroženijih, kao i razvijanje međugeneracijske saradnje mladih volontera i najstarijih građana. Kristina Kravljanac, volonterka ovog servisa, ističe da se priključila jer je želela direktno da pomogne i postane član jedne ogromne humane porodice. Ova mlada devojka, i pored svojih fakultetskih obaveza, postiže da aktivno volontira u Volonterskom servisu Stari Grad.

“Uglavnom sam do sada volontirala u Domu zdravlja, i pomagala sugrađanima oko vakcinacije. To je možda tri do četiri sata najviše, a meni je zaista zanimljivo jer uvek čujem zanimljive priče iz života naših starijih sugrađana”- rekla je Kristina.

foto: Opština Stari Grad

Pored toga što su uključeni u pomoć pri procesu imunizacije, volonteri pomažu u nabavci, kupovini lekova, podnošenju dokumentacije i drugim aktivnostima koje olakšavaju svakodnevni život korisnika. Jedna od njih je i Ljuba Vukadinović koja nam je rekla da je najviše ispunjava to što može direktno da napravi promenu u svom okruženju. Ljuba se svakodnevno susreće sa raznim aktivnostima i korisnicima usluga Volonterskog servisa i ističe da je uvek nailazila samo na pozitivna iskustva. “Prošle godine, tokom vanrednog stanja kada smo vršili nabavku starijim sugrađanima uvidela sam koliko je njima ta briga značila, samo to što je neko umesto njih mogao da ode i kupi šta im je najpotrebnije. U njihovom pogledu se videlo i u glasu čulo koliko je njima to značajno, a to je nešto što te ispuni toplotom zbog koje ti bude još draže što radiš to”- priseća se Ljuba.

foto: Opština Stari Grad

Kako volonteri ističu njihov rad i organizaciju podržava Gradska opština Stari grad i to mnogo znači.

“Opština Stari grad nas sistemski podržava, pruža nam podršku u svakom vidu i tu su da saslušaju koje su naše potrebe. Nedavno su nam izvršili nabavku električnih bicikala tako da mi možemo lakše da dođemo do naših korisnika, lakše se krećemo po opštini i na bolji način odrađujemo naše zadatke i aktivnosti.”

foto: Opština Stari Grad

Volonterski servis nalazi se u prizemlju opštinske zgrade Stargi grad, u Makedonskoj ulici broj 42. Možete ih kontaktirati putem broja telefona 011/785-2-999, ili putem mejla volonterskiservis@starigrad.org.rs.