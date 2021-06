SVEDOČENJE VOZAČA ČIJI AUTOBUS IZGOREO NA ZVEZDARI: Molio sam boga da stignu vatrogasci, da je zahvatilo naftu EKSPLODIRALO BI

"Molio sam boga da stignu vatrogasci, da ne uhvati naftu! Da se to desilo, eksplodiralo bi! Tu su kuće, ovde pored vrtić! Tu su i zgrade, automobili..." - ispričao je vidno potresen vozač Dobrivoje M., čiji se autobus tokom pre podeva zapalio i potpuno izgoreo, svestan da je moglo biti ozbiljnijih posledica.

Zahvaljujući trezvenoj reakciji vozača i brzoj intervenciji vatrogasaca, nije bilo povređenih u požaru koji se dogodio jutros oko 10 sati na liniji 79 privatnog autobuskog prevoznika, na autobuskom stajalištu, ispred vrtića u Ulici Matice srpske, na Zvezdari.

Prema rečima vozača autobusa, osetio se miris paljevine, a putnici su povikali da se nešto dimi.

On je otvorio sva vrata, rekao putnicima da izađu i zgrabio aparat za gašenje požara, dok je zvao vatrogasce. Prema njegovim rečima, jedan aparat nije ništa značio.

I kofama vode gasili zapaljen autobus

Kada je stigao kolega sa još jednim aparatom, već je bilo kasno. Plamen je zahvatio čitav autobus. Putnici su stali dalje ispred autobusa i gledali šta se događa, dok je jedan stanovnik obližnje zgrade pritekao u pomoć sa kofama vode.

Međutim, vatrogasna služba je brzo reagovala, te je sa dva vozila požar ugašen, pre nego što je vatra zahvatila rezervoar, što je bila i najveća bojazan vozača.

Uzrok je bio klima uređaj, rekao je vozač sa sigurnošću. On je objasnio da se dešava da se kajševi od klime pregreju i da to može dovesti do požara.

Kako kaže, već je imao iskustva sa vatrom u autobusu, ali državni autobusi imaju veće aparate za gašenje požara, kojima je moguće rešiti problem, što mu se i ranije dešavalo.

Odmah nastavio da radi, bez pregleda

S obzirom da su svi putnici odmah napustili vozilo i da nije bilo povređenih, tako da hitna pomoć nije intervenisala.

Međutim, vozač je tek nakon što je sve prošlo osetio mučninu i glavobolju, verovatno zbog dima i sredstva za gašenje vatre, sa kojima je bio u direktom kontaktu. Odbio je pregled lekara, jer kako kaže, mora da nastavi da radi.

