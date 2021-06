U VINČI NAPALI RADNIKE KOJI ZAPRAŠUJU KOMARCE, TVRDE DA IH PRSKAJU KORONOM Infektolog: Normalan čovek to ne može da razume

Nekoliko ljudi, u utorak uveče, kod stadiona u Vinči napalo je ekipu Gradske čistoće koja prska komarce.

Oni su pokušali da unište i vozilo, a razlog za to je bio bizaran. Naime, napadači su, iako živimo u 21. veku, verovali da vozila gradske čistoće ne prskaju komarce, već raspršuju koronavirus.

Ovu informaciju objavio je na Fejsbuku i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

- Večeras je kod stadiona u Vinči nekoliko ljudi napalo ekipu Gradske čistoće koja prska komarce! Pre nekoliko dana sličan napad se dogodio u sred dana u Sremčici. Večeras se na terenu nalazi 33 ekipe i to devet topova sa toplim zamagljivačima, 16 geba sa tamnim zamagljivačima, dve ekipe na poslovima uništavanja larvi i šest ekipa koje rade sa čamaca. Ludaci koji su napali ekipu koja prska komarce pokušali su da unište vozilo i tvrdili su da ih iz vozila prskaju koronom. Na snimku svi mogu da vide lice jednog od huligana - kaže Vesić i dodaje da će protiv napadača biti podnete krivične prijave.

foto: Kurir

- Napad je prijavljen policiji, a od sutra će komunalna milicija uz pomoć policije reagovati na svaki napad.

Infektolog prof. dr Dragan Delić kaže za Kurir da ponašanje i razmišljanje napadača i onih koji slično razmišljaju prosto nije zdravorazumsko.

- To je nešto što normalan čovek ne može da razume i objasni. Nešto sa one strane pameti i na granici je gluposti, neodgovornosti, bezobrazluka i nerazumnosti. Zna se ko treba da reaguje na to i kazni ljude koji tako nešto čine - kaže Delić.

foto: Profimedia

On kaže da ovakvo ponašanje ide "na ruku" komarcima, a neki od njih prenose i virus Zapadnog Nila koji za neke potencijalno može biti i fatalan.

- Virus Zapadnog Nila je kod nas prisutan svake godine tokom leta i početka jeseni. Prenose ga migratorne ptice koje dolaze iz Afrike. To je u principu bolest samoograničavajućeg toka, ali od 150 inficiranih osoba jedna razvije tešku, neuroinvazivnu formu - infekciju centralnog nervnog sistema (encefalitis) i infekciju moždanica (meningitis). To su obično osobe starije od 60 godina koje imaju već neke preegzistentne bolesti. Teške forme infekcije se, naravno, mogu završiti smrtnim ishodom - upozorava Delić koji smatra da bi struka trebalo više pažni da posveti edukaciji građana kako se ovakvi ekcesi ne bi ponavljali.

(Kurir.rs/R.K.)