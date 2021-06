DIVLJALI! PAKLENA ŽURKA NA ADI CIGANLIJI: Roditelji za decu unajmljivali separee za 90.000 dinara sa po tri flaše votke!

Čak 14 dece završilo je na VMA jer su se otrovali alkoholom na žurki na Adi Ciganliji!

Na žurki, na kojoj se pretpostavlja da je bilo oko 1.000 ljudi, tinejdžeri od po 15 i 16 godina padali su mrtvi pijani, a zbog služenja alkohola maloletnicima organizatori će dobiti prekršajnu prijavu.

Pića je bilo u izobilju, mladi su kasnije divljali, lomili sve oko sebe, pa čak i frižidere sa sladoledom. Tri ekipe Hitne pomoći prevezle su devetoro dece na VMA, a ostale roditelji. Tu su bile i tri jedinice interventne policije, koje su više tinejdžera zatekle i u vodi. Konobari i menadžeri „Red šuza“ navodno su i privedeni.

Iako se najpre sumnjalo da je neko mladima nešto namerno sipao u piće jer su svi imali slične simptome, ipak je utvrđeno da su se otrovali alkoholom. Navodno je karta za upad na žurku koštala oko 10 evra uz neograničeno piće.

VMA je saopštila da je svih 14 maloletnika koji su primljeni zbog intoksikacije alkoholom otpušteno kući u dobrom opštem stanju posle ukazane pomoći.

Majka srednjoškolke koja je završila prvu godinu kaže za Telegraf. rs da je sve bilo u privatnoj organizaciji, a povodom kraja školske godine:

- Karta je bila 1.300 dinara za ulaz i posebno se plaćala rezervacija separea, oko 2.000. Piće nije bilo neograničeno, samo je na stolu u separeu bila „koka-kola“, „gvarana“, borovnica, votka, viski i „moet“. Deci nije sipano ništa u piće. Samo su prepili jer nemaju meru.

Jedan od organizatora za pomenuti sajt je rekao da su roditelji unajmljivali za decu separee za 90.000 dinara sa po tri flaše votke:

- Otac je tražio separe za ćerku jer želi da uživa na drugom ili trećem danu proslave mature. Znao je da uz separe ide alkohol i nije mu bio problem.

Jedan otac je istakao da su konobari odgovorni jer nisu smeli da služe piće maloletnicima. Prekršajna prijava u redovnom postupku sleduje organizatoru žurke zbog služenja alkoholnih pića maloletnima.

Zakon o zaštiti potrošača zabranjuje prodaju, usluživanje i poklanjanje alkoholnih pića, uključujući pivo, mlađim od 18 godina. Kazna za pravno lice koje to čini je od 300.000 do 2.000.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000, a za preduzetnika od 50.000 do 500.000 dinara.

foto: Telegraf.rs

Tražili ga kao utopljenika Mislili da je mrtav, a on mrtav pijan l Jedan od mladića sa žurke za kojeg se sumnjalo da se utopio pronađen je živ i pijan, pa prebačen na VMA. Strahovalo se da se udavio, pošto je neposredno pre nego što je prijavljen njegov nestanak ušao u vodu.

Ekipa Kurira