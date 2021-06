GRAD BEOGRAD RASPISAO TENDER ZA KUPOVINU 100 AUTOBUSA: Do 2030. beogradski javni prevoz bez dizel vozila

Grad Beograd raspisao je tender za kupovinu 100 zglobnih autobusa na prirodni gas, izjavio je danas zamenik gradonačelika Goran Vesić i istakao da će u narednih pet godina biti nabavljeno još 500 takvih autobusa.

Vesić očekuje da će tender za nabavku prvih 100 autobusa biti završen u naredna tri meseca, a da će isporuka biti završena do kraja godine.

- Ovo će biti jedna od najvećih kupovina autobusa u jednoj godini, posle one koju smo realizovali pre dve godine kada smo za godinu dana kupili 244 autobusa i na taj način skoro u potpunosti obnovili vozni park - rekao je Vesić.

Podseća da je tokom ove godine potpisan i ugovor za nabavku 10 elektro autobusa, čime je, kaže, nastavljeno sprovođenje strategije Grada Beograda da se iz javnog prevoza polaku izbacuju vozila koja koriste dizel i da se uvode ekološki prihvatljiva vozila.

- Pored ovih 100, naš plan podrazumeva da u narednih pet godina kupimo još 500 autobusa koja će biti na prirodni gas. Svake godine će biti kupovino po 100 autobusa kako bismo do 2027. godine imali potpuno obnovljen autobuski park koji će imati samo vozila na prirodni gas i elektro vozila - navodi Vesić.

Ističe da će Grad Beograd nastaviti sa kupovinom električnih autobusa, kao i sa kupovinom novih trolejbusa i dodao da je plan za sledeću godinu kupovina 40 novih trolejbusa.

Vesić ukazuje da kada do 2028. godine bude proradila prva linija metroa i 2030. godine kada bude proradila druga linija metroa, Beograd će imati javni prevoz koji će biti bez ijednog dizel vozila.

- To znači da ćemo to uspeti pet godina posle Pariza koji je sebi taj zadatak zadao do 2025. godine. Naš cilj je da Beograd 2030. godine ima samo autobuse na prirodni gas, elektro autobuse, dve linije metroa, BG voz i proširenu tramvajnsku mrežu. To je naš doprinos zaštiti zivotne sreidne, naš doprinos povećanju komfora stanovništva i boljem gradskom prevozu - zaključio je Vesić.

