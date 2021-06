VESIĆ: Oko 103.000 beogradskih osnovaca dobija tablete i besplatne digitalne udžbenike

Oko 103 hiljada beogradski osnovaca od 1. septembra dobiće besplatne tablete i digitalne udžbenike, a prva dva razreda osnovne udžbenike, rekao je Goran Vesić gostujući u jutarnjem programu TV Pink.

Projekat Grada Beograda „Beotablet” podrazumeva da sve učenice i učenici od trećeg do šestog razreda, njih 67.592, dobiju besplatne tablete kao i digitalnu verziju udžbenika.

– Učenici prvog i drugog razreda, kojih je oko 34.000, dobiće besplatno četiri udžbenika iz sledećih predmeta: Maternji jezik, Matematika, Svet oko nas i Strani jezik. Svi nastavnici i učitelji, 6.752 koji su angažovani u nastavi od trećeg do šestog razreda dobiće besplatno laptopove od Grada Beograda – objasnio je Vesić

Prema njegovim rečima, vrednost tableta je oko 5,5 miliona evra, a Grad Beograd je izdvojio 190 miliona dinara za kupovinu udžbenika i četiri predmeta za decu koja idu u prvi i drugi razred.

– Da bi Grad Beograd mogao da odvoji novac za kupovinu tableta i udžbenika morali smo prvo da stabilizujemo finansije grada. Da li treba da vas podsećam da je Grad Beograd 2013. godine bio dužan 1,2 milinardi evra sa budžetom od oko 560 miliona evra. Danas je budžet Beograda 1,219 milijardi evra, a dug će na kraju ove godine biti 281 milion evra. Zato imamo danas para da ulažemo u decu i njihovo obrazovanje – rekao je Vesić i dodao da ovo što će od 1. septembra imati deca Beograda nemaju deca ni u Parizu, ni u Londonu, ni u Beču, ni u Moskvi.

Vesić je rekao da je Grad Beograd kupio 67.592 tableta proizvođača „Lenovo”, koji teži 305 grama i svaki je osiguran tri godine.

– Roditelji neće ništa platiti ako dete razbije tablet ili ako bude ukraden jer je Grad osigurao tablete na tri godine. Tableti su zaključani od 22 do 6 sati i na njima će moći da se koriste samo sajtovi koji su na beloj listi Ministarstva prosvete. Svaki tablet ima karticu sa besplatnim internetom, tako da će deca bez obzira na to da li imaju kućni internet moći da ih koriste. Obezbeđujemo i digitalne udžbenike za decu od trećeg do šestog razreda i kupujemo štampane udžbenike, odnosno udžbenike za maternji jezik, matematiku, svet oko nas i strani jezik za decu prvog i drugog razreda. To je oko 5.900 dinara po detetu. Na ovaj način obuhvatamo oko 103.000 dece – pojasnio je Vesić.

Prema njegovim rečima, Grad Beograd kupuje i 6.752 laptopa za nastavnike i učitelje.

– Svaka škola i svaki učitelj, učiteljica, nastavnik i nastavnica koji predaju deci od trećeg do šestog razreda dobijaju novi laptop od Grada. Oni takođe imaju internet i tako mogu da koriste digitalne udžbenike jer ulažemo u one ljude koji uče decu. Ponosni smo na žene i muškarce koji uče našu decu i na ovaj način želimo da im kažemo hvala – kazao je Vesić.

– Ovo nemaju mnogi glavni gradovi u Evropskoj uniji, kao ni mnogo razvijeniji gradovi od Beograda i razvijenije zemlje od Srbije. Novac koji ulažemo na ovaj način uložen je najpametnije, u decu. Nastavićemo to da radimo jer je to velika stvar za obrazovanje. To nije bačen novac, već je način da pripremimo decu, jer u 21. veku ne mogu da žive bez digitalizacije – naglasio je Vesić.

On je zahvalio ministru prosvete Branku Ružiću jer je, kako je rekao, ovo veliki, pionirski posao u koji je teško ući za nekoliko meseci, a da nije bilo podrške Ministarstva prosvete, sve ovo sam Grad Beogad ne bi mogao da sprovede.

– Kada sam došao kod Ružić sa ovom idejom istog časa je rekao idemo u ovo. A mogao je da traži izgovore, da se žali, da kaže kako mu treba vremena, a nije, hrabro je ušao u ovaj proces i hvala mu na tome – zaključio je Vesić.

(Kurir.rs/Beoinfo)