MINUTIMA BIO BEZ SVESTI: Oglasio se vozač autobusa koji je nokautiran na okretnici na Bogosloviji SILEDŽIJA SKAKAO OKOLO KAO ZVER

Vozač javnog gradskog prevoza u Beogradu Milan Jovanović zadobio je povrede danas u ranim jutarnjim časovima kad ga je na autobuskom stajalištu napao Veljko D. (44) dok se pripremao da krene na prvu vožnju.

Osumnjičeni Veljko D. našao se oko pola četiri na okretnici autobusa kod Bogoslovije na kojoj se u tom trenutku nalazilo nekoliko parkiranih autobusa.

- Uzeo je kantu za smeće, iz betonske je izvukao onaj unutrašnji limeni deo i gađao je autobus broj 104 koji je tu bio parkiran, slomio je prednje staklo, šoferšajbnu. Kanta se otkotrljala, zaustavila se ispred mog vozila, morao sam da je pomerim da bih mogao da krenem - ovako je o nemilom događaju započeo priču povređeni vozač Milan Jovanović.

Prema njegovim rečima, kad se sagnuo da uzme kantu, Veljko mu je prišao i udario ga pravo u lice.

- Sagnuo sam se da uzmem kantu da je vratim na mesto, a on se zaleteo na mene i udario me. Pesnicom me je udario pravo u bradu. Od tada se ne sećam ničega što se dešavalo, osim trenutka kad je stigla Hitna - nastavlja Milan.

Kako su mu kolege kasnije ispričale, bez svesti je bio tri minuta. Oni koji su se zatekli tu ukazali su mu pomoć dok nisu stigli lekari.

- Bio sam na snimanjima tokom dana. Pocepao mi je usnu i izbio zub. Povređeno mi je koleno, otečeno, ali ne znam da li sam ga udario kad sam pao ili me je šutirao i udarao kad sam se onesvestio - kaže Jovanović.

Prema rečima očevidaca Milan nije dugo mogao da se oporavi od udarca.

- Prvo se onesvestio, dvojica kolega su ga podigla, stavila da sedne, masirala, došao je svesti, ali nije mogao na noge ni posle 10 minuta, nije imao ravnotežu - kažu svedoci.

Nakon napada je prema njihovim rečima osumnjičeni Veljko D. sačekao policiju da ga privede.

- On je ovde haos napravio, udarao u izloge, bio je pijan ili drogiran. Onda je seo da sačeka policiju. Kada su stigli, nije mogla jedna patrola da ga privede, morali su da zovu pojačanje, bio je kao zver - tvrdi čovek koji je prisustvovao hapšenju.

Veljko D, koji je i ranije je osuđivan za više dela, sutra će biti saslušan u Tužilaštvu.

