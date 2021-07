OD DANAS OBEZBEĐENJE KONTROLORA U PREVOZU: Licencirani radnici će moći i da legitimišu putnike!

Licenirani radnici obezbeđenja služe kao pomoć kontrolorima i sprečavaće incidente, kažu iz kompanije.

Nakon što su mediji objavili vest da će kontrolori u GSP u Beogradu od danas imati pratnju licenciranih radnika obezbeđenja, iz kompanije Kentkart su otkrili čemu ovo obezbeđenje služi i kako će ubuduće funkcionisati.

Kako tvrde, licencirani radnici obezbeđenja imaće pravo da legitimišu putnike koji "grubo krše obavezu posedovanja putne legitimacije", ali na pitanja redakcije o tome ima li novo obezbeđenje pravo da fizički interveniše ako dođe do incidenta, iz ove kompanije nismo dobili odgovor. iz kompanije Kentkart, cilj uvođenja obezbeđenja u gradskom prevozu je zaštita poslovanja same kompanije kao i Grada Beograda.

"Uvođenje ove vrste obezbeđenja podrzumeva sprečavanje incidenata u vozilima javnog prevoza dok se obavlja kontrola voznih isprava i predstavljaće i jednu vrstu pomoći našim kolegama kontrolorima. Ovom novinom smo želeli da kontrolu karata podignemo na jedan viši, kvalitetniji nivo i sa ciljem da se građani, ali i naši zaposleni osećaju sigurno dok obavljaju svoj posao", kažu iz ove kompanije.

Sva ovlašćenja licenciranih obezbeđenja su definisana Zakonom o privatnom obezbeđenju, tvrde iz ove kompanije.

"Radnici su adekvatno uniformisani i poseduju licence za obavljanje tog posla koje izdaje MUP Republike Srbije. Zakon koji regulise rad FTO određuje pravo radnika obezbeđenja da legitimiše lica. Konkretno, u ovom slučaju, to bi se odnosilo samo na putnike koji grubo krše obavezu posedovanja putne legitimacije i koji odbijaju svaki vid saradnje sa kontrolorom ili koji, u najekstremnijem slučaju , ugrožavaju bezbednost kontrolora", kažu iz kompanije.

Kako tvrde za Mondo, još uvek su u toku obuke i "test period", nakon čega će se znati više detalja o funkcionisanju ove nove vrste kontrole u GSP.

"U toku je probni period i uhodavanje timova kontrolora i FTO i on će trajati do 1. septembra. Timovi će svaki dan biti raspoređivani na druge linije javnog prevoza”, kažu iz kompanije Kentkart.

Da podsetimo, kompanija Kentkart Southest Europe DOO saopštilla je da od danas počinje kontrolu karata u javnom gradskom prevozu uz povećan broj kontrolora u čijim timovima će biti i licencirano obezbeđenje. Kentkart će ovaj posao obavljati u saradnji sa kompanijom registrovanom za fizičko-tehničko obezbeđenje Profi Team Plus.

“Nakon zaključenja ugovora za naplatu i kontrolu karata putnika u vozilima javnog prevoza u Beogradu, a u cilju unapređenja poslovanja, naša kompanije Kentkart SEE DOO potpisala je ugovor sa kompanijom Profi Team Plus DOO iz Beograda. Do 30 licenciranih radnika obezbeđenja ove kompanije će biti raspoređeno na terenu zajedno sa kontrolorima kompanije Kentkart", navodi se u saopštenju.

Njihov primarni zadatak će biti preventivno delovanje u smislu izbegavanja sukoba u poslovima kontrole karata - voznih isprava, kao i zaštite poslovanja kako kompanije Kentkart tako i poslovanja Grada Beograda”, kažu u kompaniji Kentkart Southest Europe.

Verujemo da će ovo u mnogome unaprediti posao kontrole i predstavljati još jedan doprinos ove kompanije u realizaciji izvršenja ugovornih obaveza prema Gradu Beogradu, a sve sa ciljem povećanja efikasnosti rada kontrole i kvaliteta usluge, tvrde oni.

Kurir.rs/Mondo