NAPAD IZ VODE NA ADI CIGANLIJI: Bogdana je neman UGRIZLA za nogu, ovo su JEZIVI detalji! VIDEO

Beogradsko more, Ada Ciganlija, omiljena je destinacija kupača iz cele Srbije. Velike vrućine pune kupališta i kafiće, a razne zanimacije su idelane i za najmlađe.

Proteklih dana na Adi je snimljeno veliko peraje pored bova, a mnogi su nagađali o kome se “stvorenju” radi. Ipak,jasan odgovor nismo dobili, piše Srbija danas.

Iako stručnjaci upozoravaju da se na Adi ne nalaze životinje koje mogu da povrede ljude, dolazi do izuzetaka, a primer je penzioner koji se našao u nimalo prijatnoj situaciji. Branka Krsmanovića je pre pet godina navodno ujeo som za nogu i naneo mu teže povrede upravo na popularnom kupalištu. On je naveo da se to desilo pri izlasku iz vode.

– Bio sam na plaži kod Zip lajna. Kada sam stao i krenuo da izlazim iz vode, osetio sam jak ujed za nogu. Dubina je bila oko 1,2 metara. Brzo sam izašao i video ugriz. Bilo je dosta krvi. Otišao sam do spasilaca i oni su mi previli ranu i stavili jod. Zatim sam otišao u Dom zdravlja, gde sam primio tetanus – kaže Krsmanović za Blic.

Kako sam tumači, jedina riba koja je mogla da ga ujede je som.

– U jezeru ima i drugih riba, ali one su male. Ugrizla me neka veća riba, to jedino može biti som – kaže on.

Krsmanović je odmah sutradan obavestio medije, kako bi upozorio i druge kupače.

– Razgovarao sam sa prijateljem i on me je posavetovao da pozovem televiziju, da ispričam šta mi se dogodilo, jer se na tom mestu kupa dosta porodica sa malom decom – kaže Krsmanović, koji gotovo svakodnevno nakon vožnje bicikla po Adi Ciganliji, odlazi na kupanje.

Doktor Aleksandar Hegediš ocenio je da je sasvim moguće da je tu povredu izazvao upravo som.

– Nisam video čoveka, niti njegovu ranu, ali prema opisu koji su mi dali spasioci, koji su mu ukazali pomoć, veoma je moguće da je došlo do nepoželjnog kontakta i da ga je som “uštinuo” u svoju odbranu – rekao je lekar.

On dodaje da u Savskom jezeru živi oko 20 vrsta riba, od somova, amura, štuke, tostolobika i drugih vrsta.– Savsko jezero je staro jezero, tako da u njemu živi dosta velikih somova. Oni obično ležni na dnu, u mulju i uveče ide u lov. Som je gutač, tako da lovi samo ono što može da proguta, mali plen. Njegovi brkovi rade kao radari, tako da ne grabi ništa što je veće od razmaka između brkova. Inače zubi su mu kao ploče na kojima su gusto postavljeni zubi, tako da on više može da ogrebe nego što može da ujede – zaključio je doktor.

Kurir.rs/Srbija danas