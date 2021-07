POGLEDAJTE KAKO ŽEGA TOPI ASAFALT U BEOGRADU: Na Zelenom Vencu je toliko vruće da se sve deformiše pod prstima (VIDEO)

U Srbiji je danas sunčano i veoma toplo, sa najvišom temperaturom do 38 stepeni Celzijusa, a subjektivni osećaj je da je znatno toplije.

Po društvenim mrežama se deli snima gde se vidi da je toliko toplo da se asfalt deformiše.

"Zeleni Venac, toliko je vruće da se na ovom mestu i asfalt deformiše pod prstima", stoji u opisu snimka.

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u Srbiji od danas do četvrtka biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Samo u četvrtak na severu zemlje biće promenljivo oblačno sa temperaturom od 32 do 34 stepena, objavljeno je na sajtu RHMZ. U Beogradu će danas i sutra biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 36 do 38 stepeni.

