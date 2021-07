IZMILEO PITON UROŠ: Pogledajte kako se baškari usred Beograda, voli da se sunča i to radi jednom nedeljno! (FOTO)

BEOGRAD - Strah od zmija je uglavnom strah kome nas je neko naučio. Ako naiđete na zmiju koja palaca jezikom, nemojte se plašiti. Zmija jezikom prepoznaje mirise i tako otkriva okolinu.

Čoveka će napasti samo ukoliko se oseti ugroženo, ili ako je nagazite, u suprotnom će mirno proći pored vas.

Uroš voli da se sunča i to radi jednom nedeljno. Čim mu priđu zaposleni Beo-zoo vrta, on zna da mu sledi sigurnih 15 minuta hedonizma. Umiri se i strpljivo čeka da ga iznesu napolje.

foto: RTS Printscreen

"Ukoliko su životinje u mraku, tj. nemaju pristup UV zračenju, onda nema produkcije D vitamina, nema vezivanja kalcijuma, dolazi do velikog prekomernog stvaranja hrskavice koja ne može da podrži onu arhitekturu kostiju koju bi trebalo da imamo i na taj način dolazi do jedne patološke pojave. Da bismo sve to izbegli mi naravno koristimo uvek te suplemente, ali kada su ovi lepi letnji dani u pitanju, onda se 2 u 1 spoji", objašnjava za RTS Kristijan Ovari, biolog Beo-zoo vrta.

Uroš nije otrovnica. Zapravo, u Beo-zoo vrtu i nema otrovnih zmija.

Petar Jovanović, radnik Beo-zoo vrta, navodi da ne oseća strah dok iznosi pitona.

"Ne, ovo je uobičajena procedura tokom letnjih dana kada su letnje temperature, zmijama prija sunce, tako da ih redovno iznosimo, ovde na ovaj plato da se sunčaju", dodaje Jovanović.

foto: RTS Printscreen

Kristijan Ovari navodi da jedina opasnost koja može da nastane ukoliko ih zmija kojim slučajem zameni za svoj plen.

"Pa hoće da ugrize, upravo se iz tog razloga koriste ove rukavice, tako da ne možemo biti ujedeni, ili kod većih zmija kada se radi obavezno je prisustvo bar još nekog ukoliko neko ima problem da može da pomogne, da priskoči, da skinemo zmiju, ne zato što se mi plašimo da ćemo mi biti povređeni, nego zbog tih kukastih zuba da njoj ne bismo polomili zube", objašnjava Ovari.

Ukoliko se plašite zmija, zaposleni u Beo-zoo vrtu će vam rado pomoći da savladate strah. Potrebno je samo da dođete rano ujutru, jer zmije ne vole jako sunce.

foto: RTS Printscreen

"Kada su manje zmije u pitanju, naravno prva reakcije 'jao, pazi zmija', svi su u panici, deca tu imaju mnogo manje predrasuda, oni prosto posmatraju svoje roditelje i prate njihove reakcije. Ako vide da su roditelji u panici, deca se isto tako uspaniče, a kada vide da roditelji nemaju strah, deca prva hoće da dođu pomaze životinju", dodaje Ovari.

(Kurir.rs/RTS)