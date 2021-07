UŽIVO! STANARI DOBIJAJU NOVU ZGRADU U VIDOVDANSKOJ: Jasno je ko je kriv za urušavanje na Vračaru

Posle urušavanja dela stambene zgrade u Vidovdanskoj ulici na Vračaru, do čega je došlo zbog iskopavanja na placu pored, građevinska inspekcija podnela je krivične prijave protiv investitora, nadzornog organa i izvođača radova.

Danas je održan sastanak na kojem je doneseno trajno rešenje stambenog problema stanara - urušena zgrada u Vidovdanskoj 2a biće srušena u potpunosti, a Grad Beograd će oštećenim stanarima izgraditi novu zgradu i dati im stanove iste kvadrature.

Ko je izdao dozvolu za gradnju? Zašto osnovna procedura nije ispunjena? Ko će sve krivično odgovarati?

Na ova i mnoga druga pitanja vezana za slučaj urušene zgrade u Vidovdanskoj ulici odgovaraju zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, predsednik skupštine stanara Novica Stanimirović i profesor Građevinskog fakulteta u penziji Aleksandar Cvetanović.

"Bio sam tamo prvog dana, videli smo se u subotu i u ponedeljak u Skupštini grada. Dao sam im tri predloga, jedan od njih bio je da Grad napravi novu zgradu sa stanovima iste kvadrature, koji su stanari i prihvatili. Ove četiri porodice koje se sada nalaze u hotelu Slavija, dobiće gradske stanove dok im se ne izgrade novi. Pošteno je da stanemo iza ljudi koji nisu krivi za situaciju u kojoj su se našli. Grad neće biti na gubitku, jer će troškove naplatiti na sudu, ali preuzeće rizik umesto stanara", počeo je Vesić.

"Bilo mi je sumnjivo od početka, rupa je bila preduboka. Više puta sam razgovarao sa investitorom Borom. Sve se relativno brzo događalo. Moja supruga je primećivala da nešto krcka, da se pločice pomeraju", rekao je Stanimirović.

"Nisam bio na gradilištu, ali po meni izvođač je jedini krivac. Investitor nema tu ništa, jer je on samo platio izvođača. Ako je investitor privatnik, on sa izvođačem može da postigne dogovor 'ključ u ruke'. Kad su javne nabavke, tu mora da bude i nadzor. I investitor privatnik može da angažuje nadzor, ali ne znam da je to ovde bio slučaj", Cvetanović.

"Postojao je nadzor, ali kako su mi rekli, nadzor je menjan. Očigledno je izvođač je odstupio od projekta. Verovatno da se ovo ne bi dogodilo da je radio prema projektu", naveo je Vesić.

"Po mojoj proceni, u Beogradu je mnogo slučajeva odstupanja od projekta", nadovezao se Cvetanović.

"Nelegalna gradnja je, po meni, jedan od najvećih problema države", kaže Vesić.

