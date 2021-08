KONAČNO ISTERAN IZ KUĆE! Poruka sa kapije u Zemunu nasmejala sve, a u pozadini je TEŠKA porodična priča, evo o čemu se radi (FOTO)

Pre nekoliko dana na kapiji jednog domaćinstva u Ulici Branka Plećaša u Zemunu osvanula je tabla sa fotografijom muškarca i natpisom "Konačno isteran iz kuće". Taj čovek je Milan Mučibabić i ispričao je pozadinu događaja.

- Tablu je postavio moj sin, jer nisam hteo da mu ostavim svoj deo imovine, već sam ga prodao. Uradio sam to jer nije hteo da završi školu i neradnik je, a od mene očekuje novac i kuću - priča Milan.

Kako kaže, ta kuća je njegova očevina koju je sa bivšom suprugom na licitaciji otkupio od sestara.

- Oboje su očekivali da mu ostavim svoj deo. Ja sam ga prodao za 600 evra po kvadratu, za koliko se prodaje u Surdulici. I za to sam jedva našao kupca. Uradio sam to da bih otišao i spasio se, a oni nisu znali šta će, kada sam uspeo da prodam taj svoj deo - dodaje on.

Kako kaže, kamere su snimile njegovog sina kako postavlja tablu, a kasnije ju je skinula njegova ćerka.

- Ozbiljan sam čovek, radim pošteno, moler sam, ljudi me znaju. Znaju kakav sam. Dobio sam podršku od prijatelja, ali i ljudi koji me ne poznaju. Ljudi su se krstili kada su videli šta stoji na kapiji. Angažovao sam advokata. On dečko od 24 godine hoće da se vuče po sudovima, da tuži oca - kaže Milan.

Fotografija natpisa na kapiji postala je viralna na društvenim mrežama, a osim onih koji se pitaju šta je u spomenutom domaćinstvu moglo da se dogodi da bi se tako završio, sve je više onih koji podržavaju Milana.

"Cole najveći kralj na svetu", "Imao je tu nesreću da oženi ženu koja nije znala da ga ceni, prodao je svoj deo kuće i otišao", "Radi se o vrednom domaćinu koji je odlučio da ode od svoje 'porodice', prodao svoj deo kuće i otišao", "Dobar komšija, čovek, prijatelj", neki su od "svežijih" komentara.

