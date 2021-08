Nemanja Vidić sa porodicom uživao u beogradskom restoranu W Sushi

Iako nedavno otvoren, restoran W Sushi u Galeriji Beograd, ponovo je ugostio još jednu internacionalnu zvezdu. Ovoga puta, majstori japanske kuhinje imali su čast da spremaju hranu za jednog od najpoznatijih štopera na svetu – Nemanju Vidića.

“Danas smo imali veliko zadovoljstvo da ugostimo našeg poznatog reprezentativca Nemanju Vidića i njegova dva sina. Nemanja je veliki poznavalac japanske kuhinje, tako da su naši kuvari imali izazovan zadatak. Međutim, verujem da smo opravdali očekivanja. Porodica Vidić, nakon preukusnog tuna tatakija, black koda i brojnih sushi rolnica, obećala je da će nas posetiti ponovo”, rekao je menadžer restorana Nikola Kovačević.

foto: Promo

Michelle Anno, Lukman Hakim i glavni chef, Paterno Catalo, poznati su majstori japanske I fusion kuhinje.

“Naša usluga uvek je na istom nivou, jer se za svakog gosta jednako trudimo. Ali velika nam je čast kada kuvamo za ovakvu legendu. Zato je uvek posebno zadovoljstvo kada nas baš ovako iskreno pohvale. Drago mi je da je Nemanja sa svojom decom posebno uživao u misu supi, rolnicama, black code-u i tuna tatakiju. Činjenica da nije hteo ništa slatko, već još jednu porciju tuna tatakija mnogo govori”, rekao je glavni chef Paterno Catalo.

Nemanja se strpljivo slikao sa oduševljenom mlađom generacijom, a posebno se pozdravio sa konobarima i kuvarima koji su ga ugostili.

Nedavno je jedan od najpoznatijih DJ-eva na svetu, tvorac popularnih hitova Tuesday, My life is going on i Friday night, Burak Yeter, posetio Srbiju. Tom prilikom je upriličio otvaranje nove lokacije popularnog restorana W Sushi i nije krio oduševljenje zbog prvoklasne trpeze, gostoprimstva osoblja, ali i energije samog Beograda i Srbije.

Pored posete, ljubitelji japanske i fusion kuhinje, mogu da poruče hranu iz ovog restorana i preko CarGo Batlera uz odlične akcije i jedinstvene pogodnosti.

Promo tekst