BEOGRADSKE ĆEVABDŽIJE, ALI NE SVE, OSTAJU BEZ ĆUMURA I PLINA: Bezbednost je na prvom mestu i evo ko će morati da pređe na struju

BEOGRAD - Grad Beograd je pre dva meseca formirao radnu grupu radi donošenja odluke da se restoranima brze hrane u stambenim zgradama zabrani upotreba roštilja na plin i ćumur. To pitanje je pokrenuto posle eksplozije plinske boce u Čika Ljubinoj ulici u centru grada.

Ukus ne ide bez mirisa. Ćevapi od junećeg mesa zamirisali su sa ulaza, onako kako se od pravog roštilja i očekuje. Iako su preduzeli sve da isparenja budu minimalna, nezadovoljnih u zgradi gde se lokal nalazi, ima, objavio je RTS.

foto: Shutterstock

"Napravili smo ventilaciju i apsolutno čitav sistem koji neće ugrožavati okolinu. Održavanje ventilacije i celog sistema je poprilično skupo. Držimo se toga i ispunjavamo sve što su potraživali. Ako se donese zakon o promeni korišćenja ćumura, odnosno zabrani, moraćemo da poštujemo zakon što nama ne ide u prilog nikako, jer to zahteva nova sredstava i promenu čitavog sistema", kaže Iva Milisavljević iz jedne ćevabdžinice.

Izrada nacrta odluke da se ugostiteljskim objektima u stambenim zgradama zabrani upotreba ćumura i plinskih boca je u toku.

foto: Marina Lopičić

Podsećanja radi, u nesreći u Čika Ljubinoj ulici krajem maja, kada je eksplodirala plinska boca, jedna osoba je preminula, jedna je povređena. "Ovom odlukom će biti precizirano ko vrši nadzor nad primenom te odluke. To su inspekcijski organi grada Beograda. Što se donošenja same odluke tiče, očekujemo da će radna grupa svoje zadatke završiti i pred Skupštinom grada Beograda i nacrt te odluke dostaviti do kraja tekuće godine", objašnjava Dragana Marković iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Električni roštilj je možda najbolje rešenje

"Znam ja da je roštilj na ćumur tradicija u Srbiji, ali roštilj na struju je, po meni, trenutno najbolji, najbezbedniji i najčistiji za pravljenje roštilja. Što se tiče roštilja na ćumur, prljavo je, loše po zdravlje sve je crno oko vas, mnogo je teži za rad, konstantno mora da se loži i čisti. Ovaj električni se samo upali, nikakvih razlika u ukusu nema, to su za mene predrasude", ističe Slobodan Gelevski iz ćevabdžinice.

U mnogim lokalima plinskih boca su se odavno rešili, jer rizik uvek postoji. Struja jeste skuplja, ali je to zanemarljivo u odnosu na bezbednost koja nema cenu.

