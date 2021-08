PRAVE OAZE NA 20 KILOMETARA OD BEOGRADA: Ova šuma vrvi od vikendica, kuću od 50 kvadrata možete naći za svega 25.000 evra

U poslednje vreme ljudi masovno traže idealna udaljena mesta za beg od svakodnevice, a jedno takvo pronalaze u Lipovičkoj šumi (Barajevo), nadomak Beograda.

- Kada sam kupio plac usred pandemije, prošle godine, cene su iole bile "pristojne". Sada su drastično skočile, ne samo cene kuća, već i zemljišta - priča jedan Beograđanin, i dodaje:

"Nama je kada dođemo ovde iz grada spas. Imamo troje dece i tokom perioda karantina smo shvatili da nam je prekopotrebna vikendica. Verujem da su svi slično razmišljali, a tako misle i dalje, pa cene skaču zbog potražnje. Glavna prednost je što mi do Lipovice iz našeg stana stižemo za pola sata".

Neverovatno, ali neke kuće koštaju čak 150.000, pa i 180.000 evra u ovom momentu u Lipovičkoj šumi, udaljenoj 20-ak kilometara od prestonice.

S druge strane, možete naći kuće od pedesetak kvadrata za svega 25.000 evra. Nasuprot tome, oglašena je i kuća od, doduše, 250 metara kvadratnih po ceni od 180.000 evra. Može da se nađe i nekretnina od čak 900 kvadrata, za koju vlasnik traži 300.000 evra.

U oglasu piše da je reč o potpuno novom objektu, na placu od 30 ari. Sama kuća (zgrada) ima 830 kvadrata, a garaža dodatnih 70 m2 - što je veličine jednog solidnog stana. Evo detaljnijeg opisa:

"Na drugom spratu se nalaze luksuzan stan od 150 m2, salonske visine, podno grejanje, velika terasa, dva mokra čvora, tri spavaće sobe i veliki dnevni boravak. U dvorištu su četinari stari više od 50 godina što daje posebnu lepotu i fantastičan ambijent. Objekat je idealan za starački dom, vrtić, hostel, etno restoran, robnu kuću, proizvodnju... Lokacijski je perfektan, na samo 5 km od Ibarske magistrale".

Dakle, trend pravljenja luks vila ne jenjava, i nije popularan samo na primorju, mada tamo kuće planu čim se oglase. Ono što se pokazalo kao glavna prednost lokacija poput Kosmaja, Avale ili Lipovice - jeste blizina Beogradu.

Iako neka udaljenija mesta i sela imaju svojih čari, blizina je mnogima presudna.

- Imam prelepu vikendicu nadomak Topole, ali planiram da je prodam i kupim nešto podno Avale. Ipak, lakše mi je da se tako organizujem svaki vikend, jer sam do Avale za pola sata, a do sadašnje vikendice mi treba dobrih dva sata. Iako ni to nije mnogo, vremenom sam shvatila da mi je blizina veoma važna - priča nam čitateljka.

Dodaje da su kuće u selima oko Topole trenutno u ekspanziji, jer i taj kraj ima mnogo svojih prednosti, a neke se prodaju već za 12.000 evra.

