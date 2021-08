VESIĆ: Prvi put na sistemski način rešavamo pitanje odlaganja otpada u Vinči

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović obišli su danas radove na novom vodećem postrojenju na deponiji u Vinči i naglasili da se sada prvi put na sistemski način rešava pitanje odlaganja otpada i zagađenja.

Događaju su prisustvovali pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević, sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima Darko Glavaš, direktor JKP „Gradska čistoća” Marko Popadić.

foto: Beoinfo

Vesić je ovom prilikom podsetio da deponija komunalnog otpada u Vinči postoji 44 godine i svake godine tu dospeva negde oko 500.000 tona otpada, što znači da se na njoj nalazi 20 miliona tona otpada koji je na nekim mestima dubine oko stotinu metara.

- Bilo je krajnje vreme da se prekine sa tim, 2017. godine imali smo veliku krizu i morali smo da izgradimo branu kako bismo zaustavili klizanje deponije prema Dunavu. U međuvremenu smo našli partnere, francusku kompaniju "Suez" i japansku kompaniju "Itači" koje spadaju u vodeće firme kada je u pitanju rešavanje upravljanja deponijama - rekao je Vesić.

foto: Beoinfo

On je rekao da se na novoj sanitarnoj deponiji odlaže otpad te da se u tom prostoru nalazi i postrojenje za preradu otpadnih voda, kao i postrojenje za preradu građevinskog otpada gde se prerađuje 100 tona ovog otpada od čega se pravi smesa za izgradnju novih puteva. U elektranama na komunalni otpad i deponijski gas, a koje se završavaju, proizvodiće se toplotna energija za grejanje Beograda i električna energija.

- U međuvremenu smo skoro završili izgradnju više od dvadeset kilometara toplodalekovoda od toplane u Konjarniku do Vinče, tako da će odavde moći da se trasnsportuje toplotna energija kako bi se Beograd grejao delimično i na energiju koja nastaje iz otpada. Ovde će se prerađivati oko 440.000 tona otpada, tako da će ubuduće sav otpad koji imamo u Beogradu biti tretiran pravilno - rekao je zamenik gradonačelnika.

foto: Beoinfo

On je dodao da će u naredne tri do četiri godine na mestu sadašnje velike deponije, koja je već zatvorena i na koju se više ne odlaže otpad, biti šuma.

- Prema proceni Gradskog zavoda za javno zdravlje, za 44 godine postojanja u atmosferu je iz stare deponije emitovano više od četiri milijarde kubika metana, što se naravno više neće dešavati i to je najveći dobitak za građane Beograda. Ovo je najmodernija deponija na Balkanu i ujedno pravi primer kako se upravlja otpadom - rekao je Vesić.

On je naglasio da sada ostaje da JKP "Gradska čistoća" počne da gradi 17 transfer stanica gde će se vršiti separacija otpada.

Vesić je pojasnio da postrojenje za preradu otpadnih voda omogućava da otpadne vode ne odlaze ni u zemlju i dodao da se sada saniraju decenijske posledice.

- Ovim problemom se niko nije bavio. Deponija je mogla da bude zatvorena i 2005. i 2010. samo što nikome nije palo na pamet da to reši nego se tako otpad odlagao dok nismo 2018. godine došli u situaciju da deponija skoro sklizne u Dunav. Sada je ovo urađeno na pravi način. Do sada se zapremina od 60.000 olimpijskih bazena fekalija izlivala svake godine u Savu i Dunav, sve je to moglo da se rešava pre deset godina, a sada se zaista prvi put rešavaju problemi zagađenja na sistemski način – istakao je Vesić.

foto: Beoinfo

On je podsetio da je Vlada 2006. ili 2007. donela odluku da se deponija reši kroz pitanje koncesije, ali ništa nije urađeno do 2014, kada je ova gradska vlast pokrenula proces javno-privatnog partnerstva i pronašla kompanije. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da je stara deponija u Vinči, u kojoj se odlagao otpad poslednjih 40 godina, u potpunosti zatvorena.

- Obišli smo buduću novu energanu i deponiju za građevinski otpad. Ovo su sve nove tehnologije i najsavremeniji pristup što će deponiju Vinča i Grad Beograd uvrstiti među gradove sa najmodernijim regionalnim centrom. Zamolila sam "Beo čistu energiju" kada su bili na sastanku sa predstavnicima Grada Beograda da se, ako može, sve završi i pre ugovorenih rokova, a to je kraj 2023. godine – rekla je Vujovićeva.

Ona je istakla da je požar koji je izbio na deponiji u Vinči rezultat nepravilnog odlaganja otpada 40 godina.

- Brzom reakcijom Grada Beograd i privatnog partnera požar je saniran. Agencija za zaštitu životne sredine, koja se nalazi u okviru našeg ministarstva, svakodnevno je izveštavala o kvalitetu vazduha. U trenutku požara čestice koje merimo su bile povišene, ali tokom gašenja požara emisija tih čestica je opadala. Mi merimo vazduh po svim evropskim standardima i nastavićemo da pratimo sve evropske trendove – rekla je Irena Vujović.

foto: Beoinfo

Direktor preduzeća "Beo čista energija" Vladimir Milovanović izjavio je da čim je zatvorena deponija u Vinči, počeli su prvi istražni radovi kako bi se definisala metodologija izvršenja stabilizacije velikog klizišta koje se nalazi u telu deponije.

- Pristupićemo i akciji oslobađanja akumuliranih voda u telu deponije i gašenju dubinskih požara koji imaju potencijal da se u određenim okolnostima razgore. Nakon toga kreće prekrivanje različitih slojeva mineralnim materijama. Od komunalnog otpada će se proizvoditi električna energija, što predstavlja oko pet odsto potrošnje domaćinstava građana Beograda, a 56, 5 megavata toplotne energije, koju ćemo isporučivati u toplanu Konjarnik, može da zadovolji oko deset odsto potreba domaćinstava u Beogradu. Govorimo o zelenoj energiji, a deponijski otpad predstavlja izvor obnovljive energije. Mi ćemo rešiti mnoge ekološke probleme ovde i nećemo napraviti nove. Gde ima sagorevanja, ima i emisije dimnih gasova, ali ti gasovi iz elektrane na komunalni otpad biće tretirani najboljim raspoloživim tehnologijama – rekao je Milovanović.

(Kurir.rs)