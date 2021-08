DIREKTOR ZOO-VRTA U BEOGRADU ZA KURIR: Mujo ima više od 85 godina, desna noga mu je amputirana, jede 6 kg mesa i traži ženku

Aligator Muja, najstariji stanovnik Zoološkog vrta u Beogradu i ujedno najstariji aligator na svetu, i u devetoj deceniji života doziva sebi ženku za parenje. Uprkos tome što njegova tačna starost nije poznata, predviđa se da ima najmanje 85 godina, ali one su za njega samo broj jer on i dalje širi ljubavni zov, obeležava teritoriju, a kako navode stručnjaci koji se brinu o njemu, i traži ženku.

Srboljub Aleksić, direktor zoološkog vrta u Beogradu, rekao je za Kurir da je aligator Muja izuzetno dobro za svoje godine s obzirom na to da ima više od 85 godina.

- Muja je dosta živahan, samo što mu ovo hladnije vreme ne ide u prilog, jer izađe samo da jede. On je 2011. godine imao operaciju prednje desne noge zbog gangrene, ta noga mu je amputirana. Rana je zalečena i on se odlično oseća i posle toliko godina. To vidimo i po tome što, iako ima više od 85 godina, traži ženku - kazao je Aleksić.

Muja je u zoo-vrt stigao godinu dana po njegovom osnivanju, 12. septembra 1937. godine, a već tada je bio odrasla životinja. Iako su stariji pripadnici njegove vrste dosta mirniji, on je u odličnoj kondiciji, pogotovo u vreme obroka. Hrani se jednom nedeljno, a tada pojede po pet, šest kilograma mesa.

On je jedini stanovnik zoo-vrta koji je preostao od životinja koje su preživele početak Drugog svetskog rata, kad je Beograd bio gotovo gotovo uništen. Njegov parnjak je tragično nastradao šezdesetih godina prošlog veka.

