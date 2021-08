TERMINI NA TAŠMAJDANU OD SEPTEMBRA DO DECEMBRA: Besplatno plivanje za osnovce i penzionere opštine Palilula

Gradska opština Palilula nastavlja sa programom „Plivajmo zajedno“ koji podrazumeva besplatno plivanje za osnovce i penzionere na plivalištu "Tašmajdan" od 1. septembra do 27. decembra 2021. godine.

Za učenike osnovnih škola obezbeđena je besplatna škola plivanja ako su neplivači, kao i usavršavanje tehnike plivanja za plivače.

Pravo prijave imaju roditelji/staratelji učenika sa prebivalištem na teritoriji opštine Palilula. Prijavljivanje se vrši uz ličnu kartu/pasoš na svim šalterima Gradske opštine Palilula, Takovska 12, u uslužnom centru Borča i uslužnim šalterima: u Velikom Selu, Slancima, Rospi Ćupriji, Višnjici, Kotežu, Ovči i Padinskoj Skeli.

Školica plivanja za neplivače je radnim danima: od 10 do 11 časova, 16 do 17 i od 17 do 18 časova.

Usavršavanje plivanja je utorkom i četvrtkom od 10 do 11 časova i od 15 do 16 časova.

Termini za penzionere: radnim danima od 9 do 10 časova.

