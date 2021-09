VESIĆ I RUŽIĆ PODELILI TABLET UREĐAJE ĐACIMA U RAKOVICI: Sledeće godine biće izjednačeni osnovni i digitalni udžbenici (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić i ministar prosvete Branko Ružić prisustvovali su danas podeli tablet uređaja đacima OŠ "Nikola Tesla" u Rakovici.

Događaju su prisustvovali i predsednik opštine Rakovica Miloš Simić, direktor JКP "Beogradski vodovod i kanalizacija" Strahinja Danilović i direktor škole Stanislav Stevuljević.

Vesić je istakao da je od jutros počela isporuka tableta za decu od trećeg do šestog razreda na teritoriji opštine Rakovica za osam osmogodišnjih škola, a da je ovo četvrta škola koja je ove sedmice dobila tablete.

- Pre dva dana tableti su isporučeni opštinama Barajevo i Savski venac, juče opštini Stari grad. Od ponedeljka se nastavlja isporuka i tada će ih dobiti đaci koji pohađaju 18 osnovnih škola na Čukarici, zatim u utorak 20 osnovnih škola u Zemunu, u sredu će ih dobiti đaci iz Surčina i Grocke, što je ukupno 13 škola u ove dve opštine, u četvrtak 13 škola na Zvezdari te u petak sedam škola na Vračaru - rekao je Vesić.

foto: Beoinfo

Zamenik gradonačelnika je dodao da će podela tableta trajati do 15. septembra, a svaki dan će ih dobijati jedna ili dve opštine kako bi sva deca koja pohađaju treći, četvrti, peti i šesti razred na teritoriji Beograda dobila tablete i besplatan internet, čime će biti omogućeno sprovođenje digitalne nastave.

foto: Beoinfo

- Tableti su osigurani i vlasništvo su Grada naredne tri godine. Ukoliko se nešto desi tabletima, bilo da se izgube ili polome, to plaća osiguranje. Posle tri godine tableti postaju vlasništvo roditelja. Putem tableta moći će da se posećuju samo obrazovni sajtovi koje je odobrilo Ministarstvo prosvete. Uređaji se zaključavaju u 22 sata pa sve do 6 sati ujutru - pojasnio je zamenik gradonačelnika.

foto: Beoinfo

Da bi sve bilo sprovedeno kako treba, Grad Beograd je kupio 6.952 laptop računara za učitelje i nastavnike koji održavaju nastavu od trećeg do šestog razreda.

- Na taj način smo omogućili da se potpuno sprovede digitalna nastava na teritoriji grada Beograda u ova četiri razreda. Svako dete ima tablet i internet bez obzira na imovno stanje, a svaki nastavnik i učitelj laptop. To nemaju ni deca u Parizu, Beču, Londonu i zato sam posebno ponosan - rekao je Vesić.

Zahvalio je ministru Ružiću jer je resorno ministarstvo čvrsto stalo iza ovog projekta iako je, kako je naveo, bilo mnogo otpora.

- Кad god radite nešto novo, uvek se jave ljudi koji su protiv toga, jer svaka novina menja uobičajeni način života. Bilo je i otpora iz političkih razloga. Neki su mislili da ovo ne može nikada da se sprovede, a kao što vidite može. Кad znamo šta hoćemo i kad dobijemo podršku ministarstva, onda uspevamo da sve sprovedemo. Srećan sam što smo obezbedili za našu decu ono što nemaju mnoga deca u Evropi. Srbija i Beograd su pokazali da smo u ovome bolji nego mnogi drugi u Evropi - istakao je Vesić.

Naglasio je da je budžetom za sledeću godinu predviđeno da svi budući učenici trećeg razreda, odnosno sadašnji učenici drugog razreda dobiju tablete, kao i nastavnici budućih učenika sedmog razreda. Tako ćemo, dodao je, obezbediti da tablete sledeće godine imaju svi do sedmog razreda, a za naredne dve godine do osmog.

Vesić je podsetio da roditelji dece prvog i drugog razreda mogu da se jave Fondaciji za mlade talente kako bi im deo za kupovinu knjiga subvencionisali.

- Mi kupujemo četiri udžbenika u prvom i drugom razredu iz predmeta: svet oko nas, matematika, maternji jezik i izabrani strani jezik. Cena zavisi od izdavača, ali je oko 6.000 dinara. Potrebna je potvrda škole da je dete upisano u prvi ili drugi razred, zatim očitana lična karta, kopija platne kartice gde se vidi broj žiro računa. Sve može da se uradi onlajn, a novac isplaćujemo u roku od nekoliko dana, po obradi predmeta, kako bismo roditeljima olakšali početak školske godine i nadoknadili im deo sredstava koji su potrošili za udžbenike. Кonkurs je otvoren do 30. septembra, jer postoje deca koja menjaju škole, a sa tim se menja i izdavač - rekao je Vesić.

foto: Beoinfo

Pozvao je roditelje da iskoriste pravo koje im je dao Grad Beograd i da dobiju subvenciju za kupovinu udžbenika.

- To se nikada nije dešavalo i srećan sam što smo ovim projektom, tabletima i finansiranjem udžbenika, obuhvatili više od 105.000 dece na teritoriji grada Beograda - rekao je zamenik gradonačelnika.

Кako je rekao, u septembru nas čeka izmena Zakona o obrazovanju. Grad Beograd je deo radne grupe, a zakon se između ostalog menja zbog predloga predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se nacionalno osetljivi predmeti štampaju u Zavodu za udžbenike.

- Između ostalog, izjednačićemo digitalne udžbenike sa osnovnim. Postojaće obaveza izdavača da imaju digitalne udžbenike, što znači da će škola sledeće godine, recimo, moći da izabere samo digitalne udžbenike. Oni već i sada tako mogu da rade jer smo obezbedili kodove za digitalne udžbenike za svako dete koje ima tablet, kao i za nastavnike. Tako će se već ove godine sprovoditi nastava na digitalnim udžbenicima, a sledeće godine će nastava moći da bude samo digitalizovana ukoliko škole to budu odlučile. To je revolucija u obrazovanju i time pokazujemo da možemo da budemo uspešniji od drugih. Srećan sam što smo u ovome uspeli, ali i zbog toga što se deca ovome raduju, kao i roditelji jer su svesni koliko Grad ulaže u ono što je najvažnije, a to je obrazovanje dece - naglasio je Vesić.

foto: Beoinfo

Ministar Ružić je rekao da je ovo dobar projekat, koji se realizuje na inicijativu Grada Beograda, zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, zajedno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

foto: Beoinfo

- Našli smo modalitet kako da u skladu sa zakonskom regulativom omogućimo da u vremenu četvrte industrijske revolucije i digitalizacije obezbedimo savremenu opremu, kako bi se razvijale digitalne kompetencije kod nastavnika i dece. U obrazovne planove i programe smo uveli i digitalni svet za prvi i drugi razred u osnovnim školama, a od petog razreda obavezni predmet je informatika i računarstvo. Sve je to moguće ukoliko imate savremenu opremu i to je pokazatelj da su Grad Beograd i zamenik gradonačelnika Goran Vesić prepoznali tu potrebu i ostvarili viziju da se ne tako mali broj, više od 67.000 tableta, podeli učenicima u Beogradu, kao i blizu 7.000 laptop računara učiteljima i nastavnicima - rekao je Ružić.

Pozdravio je ovu inicijativu i realizaciju projekta jer je, kako je dodao, važno da se osim besplatnih udžbenika, tradicionalnih i digitalnih, koje Ministarstvo obezbeđuje svake godine, a što pokriva oko 22 odsto dece lošijeg imovnog stanja, ovim podiže obuhvat dece koja dobijaju besplatne udžbenike, tradicionalne ili digitalne. Izrazio je nadu da će ovu novinu primeniti i druge jedinice lokalne samouprave.

(Kurir.rs)