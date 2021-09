GRADONAČELNIK RADOJIČIĆ: Grad finansijski pomaže parove sa sekundarnim sterilitetom

Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić izjavio je za TV Prva da je Grad Beograd ove godine opredelio 30 miliona dinara za finansiranje postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja za parove sa sekundarnim sterilitetom, i to za stotinu parova.

– Prošle godine opredelili smo 28 miliona dinara za finansiranje četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje. Tada je 128 parova dobilo mogućnost da iskoristi ovu finansijsku pomoć Grada Beograda. Ove godine pomažemo parovima sa sekundarnim sterilitetom, a to znači da je par već dobio jedno dete na biološki način, a uslov je da je proteklo najmanje četiri godine od ustanovljenog problema sa začećem, te da žena u ovoj kalendarskoj godini nema više od 42 godine starosti. Grad Beograd želi da doprinese rešavanju ovog složenog i važnog problema. Republički fond za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravlja svake godine opredeljuju sve više novca za rešavanje ovog pitanja, kada se radi o primarnom sterilitetu – pojasnio je Radojičić.

Govoreći o aktuelnim projektima u Beogradu, gradonačelnik je spomenuo izgradnju linijskog parka.

– Najveći svetski gradovi imaju parkove izgrađene po ovom modelu, među kojima su Njujork i Moskva. Dakle, u dužini od 4,7 kilometara, od Beton hale do Pančevačkog mosta, u deset celina uredićemo ovaj deo grada. Želimo da realizujemo koncept spuštanja Beograda na reke, što će Beograd učiniti još atraktivnijim i za Beograđane i za turiste. U idejnom rešenju projekta učestvovalo je 55 mladih arhitekata, tehnička dokumentacija je u izradi, a putem projekta biće primenjen niz ekoloških inovativnih rešenja – rekao je Radojičić.

Govoreći o mernim stanicama za merenje kvaliteta vazduha, gradonačelnik je rekao da u ovom trenutku imamo 35 mernih stanica.

– Nabavićemo ih još dvadeset, to je projekat koji će trajati naredne dve do tri godine i na taj način moći ćemo još preciznije da pratimo situaciju kada je reč o kvalitetu vazduha u Beogradu. Važno je da imamo jasnu analizu kvaliteta vazduha tokom svih 365 dana u godini. Problem kvaliteta vazduha potiče iz zanemarivanja ove teme tokom prethodnih decenija. Trenutno u Beogradu postoji blizu 700.000 automobila, a svake godine beležimo rast broja automobila za oko 50.000, što takođe utiče na zagađenje. Broj dana u kojima kvalitet vazduha u Beogradu nije zadovoljavajući potrebno je uporediti sa brojem takvih dana u drugim velikim gradovima. U tom kontekstu, Beograd nema loš rezultat. Pitanje kvaliteta vazduha je složeno pitanje, potreban je dugogodišnji rad, a siguran sam da ćemo doći do željenih rezultata – rekao je Radojičić.

Govoreći o spomeniku Mihajlu Pupinu, gradonačelnik je naveo da će spomenik ovom istaknutom srpskom naučniku biti podignut ispred zgrade Elektrotehničkog fakulteta.

– Ovaj spomenik biće postavljen do kraja godine. Dve nedelje pre planiranog roka završili smo i skver Milene Dravić i Gage Nikolića na Vračaru, a usvojili smo i Odluku o postavljanju spomenika Dušku Radoviću, na inicijativu akademika Matije Bećkovića i dečjeg pisca Ljubivoja Ršumovića. Grad Beograd vodi računa o svojoj istoriji i znamenitim ličnostima koje su doprinele razvoju društva u kojem živimo. Zato puno pažnje posvećujemo uređenju trgova, skverova i podizanju spomenika ljudima koji su nas zadužili – zaključio je prvi čovek Beograda.

