UREĐUJEMO I MESTO NA KOM JE UBIJEN KNEZ MIHAILO Vesić: Radi se prostor oko spomenika obnovljenog prošle godine (FOTO)

BEOGRAD - Pre dve godine, na godišnjicu ubistva kneza Mihaila Obrenovića, obišao sam njegov spomenik u Košutnjaku na mestu gde je ubijen. Prošle godine Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda obnovio je spomenik, podsetio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić na svojoj Fejsbuk stranici.

Ove godine JP Srbijašume, na moj predlog i po nalogu Grada Beograda, uređuju prostor oko spomenika. Juče su završene stepenice koje od puta vode do spomenika. Stepenice nikada nisu postojale pa su građanima bile potrebne lake planinarske veštine da dođu do spomenika. Postavljene su klupe kao i table na kojim se nalaze informacije o životu i smrti kneza Mihaila. Beograd se sa ponosom seća svojih vladara! Beograd pobeđuje!, dodao je on na Fejsbuku.

Kurir.rs/Facebook