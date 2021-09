BEOGRAĐANI, SPREMITE SE: Vesić najavio kontrolu poštovanja mera u gradskom prevozu, tako je tražio i Krizni štab

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da će gradska uprava staviti akcenat na kontrolu poštovanja mera protiv krona virusa, jer je to i Krizni štab tražio, a kako je ocenio, "to je razumljivo jer su tu ljudi najbliži jedni drugima i to je neophodno".

"Jasno je da ljudi sami moraju da vode računa o tome da zaštite sebe i druge. Ne postoji policija na svetu koja može da kontroliše svakog građanina. To nije cilj, niti je moguće, niti ćemo to raditi", rekao je Vesić za TV Prva.

Prema njegovim rečima, ponovo će se razgovarati sa ljudima koji vode šoping molove, jer "oni imaju svoje obezbedjenje koje može da upozorava građane".

"Neophodno je da se u narednom periodu malo više povede računa o nošenju maski posebno u zatvorenom prostoru. Nošenjem maski i poštovanjem mera štitimo sebe i druge", rekao je Vesić, a preneo je Beoinfo.

Kurir.rs/Beta