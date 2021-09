BEOGRADSKI FANTOM KOG POLICIJA NIKAD NIJE UHVATILA NJEGA JE ZVAO UŽIVO U PROGRAMU Pričalo se da je ubijen, ali je Marko čuo istinu

Marko Janković, legenda Studija B, bio je jedini novinar kojeg je Beogradski fantom zvao svakoga dana na radio da saopšti gde će se juriti sa policijom, što je Marko uživo prenosio. U intervjuima je govorio više puta kako je "jurnjava izgledala", kao i koliko je zapravo BG fantom predstavljao "opasnost" policiji.

Fantom ga je zvao jer ga je stalno slušao njegove emisije, i zato mu je i javljao gde se nalazi i kuda policija treba da ga prati.

Za Kurir je Marko Janković pričao o momku koji mu je pričao kuda će se provozati i kuda policija da ga prati.

- Beogradski fantom će mi uvek biti u sećanju. Taj hrabrio dečko jurio se kolima sa milicijom po ulicama Beograda, i zvao baš mene da mi javi gde je. Objašnjavao mi je kuda će da prođe, da ja to javim policiji. Značilo mi je to. Kasnije sam u kafanama ubeđivao milicajce s kojima sam se družio da ga ne diraju.

- Govorio sam im "Vi ste naša divna milicija koja se bavi hvatanjem lopova i kriminalaca. Taj dečko nije lopov, on je hrabar mladić kog ljudi vole". I poslušali su me. Nisu ga dirali - ispričao je on, a potom i progovorio o trenutku kad je čuo da je fantom stradao.

- Sećam se da se kasnije proneo glas da je Fantom ubijen. Javila mi se onda njegova sestra i rekla da je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Mnogo mi je bilo žao - rekao je Janković za Kurir.

