PAŽNJA! VEČERAS ZATVOREN CENTAR BEOGRADA: Od 17 sati nećete moći preko Slavije i Terazija, Nemanjinom, Savskom, Karađorđevom

BEOGRAD - Saobraćaj u centru Beograda biće zatvoren danas od 17 časova do 20.30, zbog generalne probe proslave Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji će zajedno slaviti Srbija i Republika Srpska.

Do 20.30 za saobraćaj će biti zatvoreni Slavija, Nemanjina ulica, Savski trg, Mihaila Bogićevića, delovi Ulice Aleksandra Glišića, Dr Aleksandra Kostića, Železničke, Vojvode Milenka, Savske i Karađorđeve.

Takođe, od 17 do 18.20 biće zatvoreno još 30-tak ulica od Dorćola, preko Terazija, Ulice kralja Milana do auto-puta, sa druge strane do Ulice Svetozara Markovića.

Oko 50 linija gradskog prevoza koje prolaze tim saobraćajnicama je skraćeno, preusmereno ili privremeno ukinuto.

U sredu 15. septembra, tokom centralnog dela proslave, Beograđane očekuje potpuna obustava saobraćaja prema istom rasporedu kao i 12. septembra, a u skladu sa procenama bezbednosti i nalozima MUP-a.

Režim rada linija javnog prevoza biće sledeći:

Za dane 13. i 15. septembra, u periodu od 18 do 24 časa: – autobuske linije br. 36, 78 i 83 saobraćaju od Trga Slavija trasom: Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Mihajla Bogićevića – Karađorđeva i dalje redovno, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Dana 15. septembra – centralni događaj – u periodu od 17 do 18.20 časova:

– tramvajska linija br. 2 se ukida; – tramvajska linija br. 7L će saobraćati na trasi: Bulevar kralja Aleksandra – Ruzveltova – Kraljice Marije – 27. marta – Džordža Vašingtona – Cara Dušana – Tadeuša Košćuška – Karađorđeva – Zemunski put i dalje u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova na okretnici „Blok 45”; – tramvajska linija br. 9 će saobraćati na skraćenoj trasi od Banjice do Autokomande; – tramvajske linije br. 10 i 14: vozila koja se po početku zatvaranja Trg Slavija budu nalazila na delu od Banjice do Autokomande saobraćaće na skraćenoj trasi od Banjice do Autokomande, dok će vozila koja se po početku zatvaranja Trg Slavija budu nalazila u zoni Bulevara kralja Aleksandra saobraćati do okretnica „Tašmajdan” i „Omladinski stadion”; – tramvajska linija br. 12L će saobraćati na trasi: Omladinski stadion – Mije Kovačevića – Ruzveltova – Kraljice Marije – 27. marta – Džordža Vašingtona – Cara Dušana – Tadeuša Košćuška – Karađorđeva – Zemunski put i dalje redovno u skladu sa režimskom izmenom u funkciji radova na Savskom trgu; – trolejbuske linije br. 21, 22 i 29: čekaće na trasama do otvaranja Trga Slavija; – linije br. 3A, 51, 511, 601 u oba smera ići će trasom: Savska – Nikolaja Kravcova – Bulevar Vudroa Vilsona – terminus „Beograd na vodi”; – autobuska linija br. 22A: privremeno neće saobraćati; – linija br. 23: vozila koja se po početku zatvaranja Takovske ulice budu nalazila na delu od Karaburme do Takovske ulice će promenu smera vršiti sledećim ulicama: Takovskom – levo u 27. marta, Starine Novaka, Cvijićevom, Bulevarom despota Stefana i dalje redovno ka Karaburmi, dok će vozila koja se po početku zatvaranja Takovske ulice budu nalazila u zoni Mostara, saobraćati ulicama: Savskom, Nikolaja Kravcova, Bulevarom Vudroa Vilsona, do terminusa „Beograd na vodi”; – autobuske linije 24, 26 u oba smera ići će trasom: Žorža Klemansoa (Cara Dušana za liniju br. 24) – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – Bulevar despota Stefana – Dečanska – Trg Nikole Pašića i dalje redovno (linija br. 24 u smeru ka Neimaru: Bulevaro despota Stefana – Beogradska – Njegoševa i dalje redovno); – linije br. 30, 39, 42, 47, 59 saobraćaće do kružnog toka na Trgu oslobođenja (Autokomanda); – linija br. 31 saobraćaće do kružnog toka na Trgu oslobođenja (Autokomanda); – linije br. 33 i 48: vozila koja se po početku zatvaranja Trg Slavija budu nalazila na delu od Pančevačkog mosta do Trga Slavija će promenu smera vršiti ulicama Starine Novaka, 27. marta, Takovskom, Cvijićevom do okretnice „Železnička stanica (Pančevački most)”, dok će vozila koja se po početku zatvaranja Trg Slavija budu nalazila u zoni Trga oslobođenja (Autokomande), promenu smera kretanja vršiti preko pomenutog kružnog toka; – linija br. 36: vozila će saobraćati ka Savskom trgu trasom: „Železnička stanica Beograd (centar)” – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – „Železnička stanica Beograd (centar)”, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: „Železnička stanica Beograd (centar)” – Dragana Mancea – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Dr Milutina Ivkovića – Trg oslobođenja – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franša D’ Eperea – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – „Železnička stanica Beograd (centar)”; – autobuska linija br. 37: vozila koja se po početku zatvaranja Ulice kneza Miloša budu nalazila na delu od Pančevačkog mosta do Ulice kneza Miloša će promenu smera vršiti ulicama Žorža Klemansoa, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevarom despota Stefana, Cvijićevom i dalje redovno do okretnice „Železnička stanica (Pančevački most)”, dok će vozila koja se po početku zatvaranja Takovske ulice budu nalazili u zoni Mostara, saobraćati ulicama: Savskom, Nikolaja Kravcova, Bulevarom Vudroa Vilsona, do terminusa „Beograd na vodi”; – autobuska linija 44: vozila koja se po početku zatvaranja Ulice kneza Miloša budu nalazila na delu od Pančevačkog mosta do Ulice kneza Miloša će promenu smera vršiti ulicama Žorža Klemansoa, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevarom despota Stefana, Cvijićevom i dalje redovno okretnice „Dunav stanica”, dok će vozila koja se po početku zatvaranja Ulice kneza Miloša budu nalazila u zoni Mostara, saobraćati ulicama Senjak, Bulevar vojvode Putnika, Mostarska petlja, Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa Vilsona, do terminusa „Beograd na vodi”; – autobuske linije br. 52, 53, 56 i 56L u oba smera ići će trasom: Savska – Nikolaja Kravcova – Bulevar Vudroa Vilsona, terminus „Beograd na vodi”; – autobuska linija br. 58: vozila koja se po početku zatvaranja Ulice kneza Miloša budu nalazila na delu od Pančevačkog mosta do Ulice kneza Miloša će promenu smera vršiti Bulevarom despota Stefana, ulicama Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Venizelosovom i dalje redovno do okretnice „Železnička stanica (Pančevački most)”, dok će vozila koja se po početku zatvaranja Ulice kneza Miloša budu nalazila u zoni Mostara, saobraćati ulicama Savskom, Nikolaja Kravcova, Bulevarom Vudroa Vilsona, do terminusa „Beograd na vodi”; – autobuska linija br. 74 u oba smera ići će trasom: most Gazela – Mostarska petlja – Savska – Nikolaja Kravcova – Bulevar Vudroa Vilsona – Zemunski put – Karađorđeva – Crnogorska – Pop Lukina – Brankova – Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina – Antifašističke borbe – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno; – autobuska linija br. 78 u oba smera ići će redovnom trasom od Banjice do Trga oslobođenja i dalje ulicama: Bulevar Franša D’ Eperea, Mostarska petlja, Savska, Nikolaja Kravcova, Bulevar Vudroa Vilsona, kružni tok, Zemunski put i dalje redovnom trasom; – autobuska linija br. 83 u oba smera ići će redovnom trasom od Zemuna do kružnog toka u ulici Zemunski put i dalje Bulevarom Vudroa Vilsona do terminusa „Beograd na vodi”.

Posle 18.20 časova na redovne trase se vraćaju autobuske linije br. 24 i 26.

Posle 20.30 časova na redovne trase se vraćaju tramvajske linije br. 2, 7L, 9, 12 i 14, trolejbuske linije br. 21, 22 i 29 i autobuske linije br. 22A, 23, 30, 31, 33, 37, 39, 42, 44, 47, 48, 52, 53, 56, 56L, 58, 59 i 74, dok autobuske linije br. 36, 78 i 83 saobraćaju od Trga Slavija trasom: Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Mihajla Bogićevića – Karađorđeva i dalje redovno, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

