POKRETNA KANCELARIJA GORANA VESIĆA: Svake subote i nedelje obilazim sela u okolini Beograda, ključan razgovor sa građanima

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda od danas kreće u obilazak prigradskih mesta i sela u kojima će razgovarati sa građanima o problemima u njihovim sredinama.

foto: screenshot Prva tv

Kako je objasnio u svom intervjuu za Kurir, predsednik Vučić traži od svojih saradnika da razgovaraju sa građanima i da budu na terenu.

- Poznat sam po tome da sam svakog dana među ljudima, a sada sam napravio svoju pokretnu kancelariju. To je kamper kojim svake subote i nedelje obilazim sela u okolini Beograda sa direktorima, sekretarima i predsednikom opštine. Razgovaram s ljudima i pokušavam da rešim probleme. To se narodu sviđa, ali se neće svideti neradnicima, jer će ih moj rad podsećati na to koliko ne rade ništa - naveo je Vesić i dodao:

foto: screenshot Prva tv

- Zato će od sutra da viču da je Vesić krenuo u kampanju. Jeste, u kampanju rešavanja problema ljudi. Danas sam u Bariču od osam sati ujutru. To je vreme kada politički neradnici spavaju - ispričao je Vesić.

(Kurir.rs)