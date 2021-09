TUŽNI STEFAN (21) RASPLAKAO SRBIJU: Ljudi ga godinama znaju sa ulice, a on IMA SAMO JEDNU ŽELJU (FOTO)

Fotograija Stefana J. (21) iz Beograda mladić koji prosi na beogradskim ulicama rasplakala je Srbiju. Priču o njemu objavila je jedna sugrađanka iz bloka 70 sa Novog Beograda koja ga je čula kako plače, i odlučila da se za njega čuje.

Ipak, ovo nije prvi put da se šire apeli za njega.

Ljudi ga sa ulice znaju već godinama.

Viđaju ga ljudi kako prosi, a sa svojom porodicom nije jer sa njima odbija kontakt. Kako smo saznali, on odbija i zbrinjavanje u ustanovama socijalne zaštite za prihvat mladih osoba. Živi na ulici, prosi, i sa kime god da razgovara, uljudno govori da je jedino što želi da ima posao i dom.

foto: Printscreen/Facebook/S.M.

Njegova fotografija objavljena je juče, ali i prethodno u julu mesecu ove godine. Tada je bio u zapuštenijem izdanju, a u opisu fotografije koju je objavila stranica "Dnevna doza Beograda" piše da "on nije narkom, ludak, prosjak niti lenština".

- Između reda dima , punjenog belog, gurmanske i palačinki sa raznim punjenjima ušuškan je u svoj hladnoći ovog vrelog dana i ovog hladnog veka. Skroman, smeran, na priču i ove plave slovenske oči verujem i vredan. Stefan je ostao bez posla na početku ovog poslednjeg vanrednog stanja od tada otac mu je u Prihvatilištu, a Stefan pošto nije imao za kiriju postaje evo već mesecima objekat pored kojeg prolazimo i premeštamo ga iz parka do kioska, od kioska do klupe i tako sve ka nebu da nam ne prlja vidik, um ili našu lepu dušu. Koliko lepu? Na putu do poznate brze hrane kraj njega prođe hiljade mahom mladih ljudi i niko ne vidi Stefana!

- Stefan traži dom, neko vreme da se istušira, sredi, ima frižider i polaznu osnovu da nađe posao. Stefan traži samo šansu - navodi se u objavi.

Kurir.rs